Тарпищев: «У “Спартака” нет своего российского лидера, каким был Джикия. Зря его убрали»

Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о проблемах московского клуба.

Источник: Sport24

«У “Спартака” нет своего российского лидера, каким был Джикия. Считаю, зря его убрали. Даже не с точки зрения игры, а потому что он был большим авторитетом и цементировал коллектив.

Легионер же не может быть лидером, проводником нашего «спартаковского» духа«, — сказал “Совспорту” Тарпищев.

Георгий Джикия покинул «Спартак» летом 2024 года, перейдя в «Химки» в статусе свободного агента. В данный момент 32-летний защитник выступает за турецкий «Антальяспор».

