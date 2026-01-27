Тарпищев: «У “Спартака” нет своего российского лидера, каким был Джикия. Зря его убрали»

«У “Спартака” нет своего российского лидера, каким был Джикия. Считаю, зря его убрали. Даже не с точки зрения игры, а потому что он был большим авторитетом и цементировал коллектив.
Легионер же не может быть лидером, проводником нашего «спартаковского» духа«, — сказал “Совспорту” Тарпищев.
Георгий Джикия покинул «Спартак» летом 2024 года, перейдя в «Химки» в статусе свободного агента. В данный момент 32-летний защитник выступает за турецкий «Антальяспор».
