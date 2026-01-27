«Тренировал миллионеров за $500»: неизвестные истории о тренере Игнатьеве

«О Борисе Петровиче могу сказать только самые теплые слова, — признался РИА Новости экс-форвард юношеских сборных СССР и национальной команды России Сергей Кирьяков. — У Игнатьева в сборных играл с четырнадцати лет, и он всегда интересовался, как тренируюсь в московской ФШМ и учусь в школе. Перед чемпионатом Европы, на котором наша сборная завоевала золото, лидер команды Олег Саленко, которого Борис Петрович ценил и выделял, нарушил спортивный режим. Олег рано женился, и к нему на сборы супруга приехала. Игнатьев понимал, что не оставить нарушение без внимания нельзя, но и Саленко команде нужен. Он провел собрание, на котором объявил об отчислении Олега, но ребята взяли его на поруки. Об этом Игнатьев договорился с нами загодя».