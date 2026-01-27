Экс-футболист «Ювентуса» и ЦСКА Пьянич объявил о завершении карьеры

"Я всю жизнь играл свою мелодию. Каждое касание, каждый пас, каждый удар: нота. Футбол был моей музыкой, поле — моим пианино. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы вы услышали красоту этой игры.
Сегодня, с сердцем, полным благодарности, я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Для меня было честью разделить ее со всеми вами.
Особая благодарность моей семье, которая была моей первой опорой и моей молчаливой силой. Тренерам, моим товарищам по команде, с которыми я делил мечты, жертвы и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кулисами. Болельщикам, душе этой игры. Спасибо всем за то, что вы были частью этой музыки ", — написал Пьянич в своих социальных сетях.
Пьяничу 35 лет, он выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25 и в составе армейцев стал обладателем Кубка России.