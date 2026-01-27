Тренер ЦСКА дебютировал за «Барселону» вместе с Месси: «Вышел на 15 минут и сделал больше, чем вся команда»

«Мы вместе с Месси играли за вторую команду (“Барселоны”). Потом мы вместе с ним дебютировали в товарищеском матче против “Порту” на стадионе “Драгау”. Это был тот год, когда “Порту” выиграл Лигу чемпионов с Моуринью. Я вышел на 17-й минуте, а Месси вышел где-то на 15 минут в конце. И сделал больше, чем вся команда (смеется)», — рассказал Экспосито в интервью пресс-службе армейцев.