«Зенит» вступил в борьбу за нападающего «Фламенго», предложив 10 млн евро

По данным источника, ранее «Фламенго» договорился продать Уоллеса в бразильский «РБ Брагантино» за 10 миллионов евро. Однако «быки» предложили разбить выплату трансфера на два года — по 5 миллионов каждый год.
Это вызвало недовольство «Фламенго», а «Зенит» воспользовался ситуацией и предложил за Уоллеса 10 миллионов евро единым платежом. Ситуация должна разрешиться в ближайшее время.
В нынешнем сезоне 20-летний Уоллес Ян провел за «Фламенго» 7 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.