Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.39
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.81
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.75
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.05
X
4.20
П2
1.83
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.79
П2
2.47
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.56
П2
2.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.49
X
4.07
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.11
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.50
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.84
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.64
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.81
П2
4.78
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.33
X
5.10
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов

РИА Новости: суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде.

Аршавин в сентябре 2025 года подал иск к Барановской. Представитель ответчицы Николай Фетисов сообщил РИА Новости, что футболист просил снизить размер алиментов до ¼ части всех доходов, а с апреля 2026 года — до ⅙ части всех доходов, поскольку с августа 2025 года Аршавин выплачивает алименты ребенку от другого брака. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

«Савеловский районный суд Москвы 28 января удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов», — сказали в пресс-службе суда.

Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.