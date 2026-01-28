Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской об уменьшении алиментов

Аршавин в сентябре 2025 года подал иск к Барановской. Представитель ответчицы Николай Фетисов сообщил РИА Новости, что футболист просил снизить размер алиментов до ¼ части всех доходов, а с апреля 2026 года — до ⅙ части всех доходов, поскольку с августа 2025 года Аршавин выплачивает алименты ребенку от другого брака. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.