Генич заявил, что Станкович унижал Солари в «Спартаке»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
25.00
П2
53.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.39
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.09
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.75
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.30
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.20
П2
1.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.74
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.59
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.14
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
10.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.84
П2
1.79
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.64
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.81
П2
4.78
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.33
X
5.10
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Генич заявил, что Станкович унижал Солари в «Спартаке»

Комментатор Константин Генич рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович оскорблял полузащитника команды Пабло Солари.

Источник: Спорт-Экспресс

По словам Генича, Станкович сам согласовал переход Солари, а затем неоднократно унижал его в разговорах.

«Подходил и говорил: “Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть”», — приводит Генич слова Станковича на Youtube-канале «Коммент. Шоу».

Солари перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в феврале 2025 года. 24-летний аргентинец в этом сезоне провел 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. 11 ноября 2025-го клуб объявил об отставке сербского специалиста.