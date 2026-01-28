Генич заявил, что Станкович унижал Солари в «Спартаке»

«Подходил и говорил: “Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть”», — приводит Генич слова Станковича на Youtube-канале «Коммент. Шоу».