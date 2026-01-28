Агент Солари заявил, что не слышал об унижениях его клиента со стороны Станковича

По словам Генича, сербский тренер подходил к Солари и говорил: «Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть». [Солари], думаю, говорит: «Тренер, ты же хотел, чтобы я пришел, ты согласовал».
«Я не слышал о таком, но, в любом случае, не буду обсуждать чужие взаимоотношения», — сказал Кипершмид «СЭ».
Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года и был отправлен в отставку в ноябре 2025 года.