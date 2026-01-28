Быстров раскритиковал «Спартак» из-за ситуации с Самошниковым: «Хочется услышать какие-то объяснения, а не мычание»

«Какое может быть мнение об игроке, который должен был усилить клуб, но не играет? Его просто нет. Он просто пропал. Пока свой трансфер он не оправдал. Хочется услышать из клуба какие-то объяснения, а не просто мычание себе под нос. Со стороны его агента комментарии для меня понятны. Скажешь лишнее — оштрафуют. Но со стороны клуба это мычание я не понимаю. Такому клубу как “Спартак” нечего бояться высказывать позицию по своим футболистам, даже если у них есть проблемы. А так: то доктор, то агент что-то говорит. Клуб должен высказаться и закрыть тему. Если что-то у него не получается, то нужно найти вариант где получится играть. Либо заканчивать карьеру. Если не можешь играть на протяжении года или двух», — сказал Быстров «СЭ».