Джон Джон — в «Зените»! Самая дорогая покупка зимнего окна в России

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Джона Джона из «РБ Брагантино». 23-летний игрок подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2030/31. Это второй трансфер на вход у петербургского клуба в 2026 году — ранее состав команды пополнил Игорь Дивеев из ЦСКА.
14-й номер
Поздним вечером 28 января пресс-служба невской команды анонсировала презентацию новичка сообщением «Спишь, спишь?» Уже через несколько минут появилось видео, а затем и картинка с Джоном Джоном.
«Сине-бело-голубые и бразильский “Ред Булл Брагантино” достигли договоренности о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2030/31. Футбольный клуб “Зенит” приветствует Джона Джона в Петербурге!» — указано в тексте.
Футболист взял 14-й номер, под которым ранее играл серб Саша Зделар. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
«С большой радостью принял это решение — это то, чего мне хотелось уже давно! Знаю, что “Зенит” — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. С нетерпением жду момента, чтобы скорее выйти на поле и помочь моей новой команде», — сказал Джон Джон в интервью пресс-службе «Зенита».
Звезда «Брагантино»
До переезда в Россию Джон Джон выступал за клуб из Сан-Паулу под названием «Примавера», после чего перебрался в «Палмейрас», а затем его приобрел «Брагантино». В сезоне-2025 он настрелял 13+11 в 51 встрече. Буквально за год полузащитник спрогрессировал до статуса самого звездного футболиста команды.
Сезон-2026 в Бразилии только начался (прошло всего пять туров), а новичок «Зенита» уже забрался в список лучших бомбардиров с тремя голами: оформил дубль 16 января с «Коринтиансом», а затем оставался вне заявки, так как уже начал подготовку к трансферу.
Его профильное амплуа — центральный хавбек, который прежде всего выполняет диспетчерские функции, но также хорош в завершении атак и может сыграть на фланге.
Кадровая перестройка
Приглашением Джона Джона «Зенит» продолжает кадровую перестройку. В январе клуб покинули сразу три футболиста: Жерсон, Матео Кассьерра и Лусиано Гонду. Зато есть пополнение в лице центрального защитника Дивеева, который уже на первых сборах в Катаре активно наигрывался в паре с Нино.
Трансфер Джона Джона стал самым дорогостоящим в РПЛ в рамках текущего зимнего трансферного окна. Во время него российские гранды были довольно активны на рынке, но до по-настоящему громких сделок — даже свыше 10 миллионов евро — дело до сих пор не доходило.
Рекордным был переход в московское «Динамо» из «Ботафого» другого бразильца — Давида Рикарду — за 6 миллионов (по данным Transfermarkt). Теперь Джон Джон возглавляет этот список. Правда, на вышеупомянутом портале указано, что сделка обошлась для «Зенита» в 18 миллионов.