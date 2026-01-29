«Спартак» лишится главной звезды, «Зенит» купил суперталанта. Трансферные слухи дня

«С большой радостью принял решение о переходе — это то, чего мне хотелось уже давно, — сказал Джон. — Знаю, что “Зенит” — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. Я счастлив быть здесь! С нетерпением жду выхода на поле.



Из бразильских игроков “Зенита” я лучше всего знаком с Педро. Он защищал цвета “Коринтианса”, моего самого принципиального соперника из Сан‑Паулу, ведь я играл за “Палмейрас”. Мы общались перед переходом, он очень помог мне и, уверен, еще поможет в адаптации в России.



Думаю, болельщики скоро узнают, в чем именно я силен. У меня много разных качеств, хорошее видение поля, но пусть моя игра расскажет все сама за себя. Обещаю, она обрадует вас!».