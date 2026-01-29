Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

«Спартак» лишится главной звезды, «Зенит» купил суперталанта. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

В России

«Спартак» может расстаться с Жедсоном

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает издание Yeni Safak. По данным источника, «Спартак» рассматривает вариант обмена: в Стамбул отправится Фернандеш, а в Москву — бразильский полузащитник Габриэль Сара.

Источник: РИА "Новости"

Фернандеш уже выступал за «Галатасарай», а в «Спартак» перешел летом 2025 года из «Бешикташа». В текущем сезоне 27‑летний хавбек провёл 19 матчей за «красно‑белых», забив 5 голов и отдав 3 ассиста. Контракт Фернандеша с «Спартаком» действует до лета 2029 года.

Что касается Габриэля Сары, он выступает за «Галатасарай» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне сыграл 26 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. ЕTransfermarkt оценивает его в € 21 млн. 2.

«Зенит» оформил трансфер Джона Джона

Санкт‑петербургский «Зенит» официально объявил о подписании бразильского полузащитника Джона Джона из «Ред Булл Брагантино». Контракт рассчитан до конца сезона‑2030/2031. За предыдущую команду Джон Джон провел 76 матчей, забив 20 голов и отдав 14 ассистов.

Источник: ФК «Зенит»

«С большой радостью принял решение о переходе — это то, чего мне хотелось уже давно, — сказал Джон. — Знаю, что “Зенит” — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. Я счастлив быть здесь! С нетерпением жду выхода на поле.

Из бразильских игроков “Зенита” я лучше всего знаком с Педро. Он защищал цвета “Коринтианса”, моего самого принципиального соперника из Сан‑Паулу, ведь я играл за “Палмейрас”. Мы общались перед переходом, он очень помог мне и, уверен, еще поможет в адаптации в России.

Думаю, болельщики скоро узнают, в чем именно я силен. У меня много разных качеств, хорошее видение поля, но пусть моя игра расскажет все сама за себя. Обещаю, она обрадует вас!».

«Бешикташ» нацелился на Сесара Монтеса

Турецкий «Бешикташ» намерен приобрести защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. «Бешикташ» ранее рассматривал другие варианты (Давид Алаба из «Реала», Эмре Джан из «Боруссии»), но из‑за высокой стоимости переключился на Монтеса.

Источник: РИА "Новости"

Впрочем, «Локомотив» не готов продать игрока за предложенные € 7 млн + бонусы. Монтес выступает за «Локо» с сентября 2024 года, проведя 19 матчей с 1 голом и 1 ассистом. Его рыночная стоимость по Transfermarkt — € 7 млн.

«Зенит» интересуется форвардом «Фламенго»

По информации O Globo, «Зенит» вступил в переговоры по 20‑летнему нападающему «Фламенго» Уоллесу Яну. Переговоры между «Фламенго» и «Ред Булл Брагантино» зашли в тупик: клубы договорились о сумме в € 10 млн, но бразильский клуб предложил рассрочку (€ 5 млн сейчас и ещё € 5 млн к 2027 году).

Источник: Getty Images

В мире

Дуглас Луис перешел в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» объявила об аренде полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса. В первой части сезона он выступал за «Ноттингем Форест». Аренда рассчитана до конца сезона. С 2019 по 2024 год.

Источник: sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Луис уже играл за «Астон Виллу», проведя 204 матча с 22 голами и 24 ассистами. Его текущая стоимость по Transfermarkt — € 25 млн. В карьере футболиста также были «Жирона» и «Васко да Гама». «Астон Вилла» занимает 3‑е место в АПЛ.

Лукас Пакета возвращается в Бразилию

«Вест Хэм Юнайтед» подтвердил, что полузащитник Лукас Пакета перейдёт в «Фламенго». Игрок хочет вернуться в Бразилию по личным и семейным обстоятельствам.

Источник: Visionhaus/Getty Images

В июле 2025 года с него сняли обвинения Футбольной ассоциации в неправомерном поведении (дело длилось 2 года). Клуб поблагодарил Пакету за вклад и отметил, что уважает его решение.

«Борнмут» подписал Райана

Английский «Борнмут» объявил о трансфере 19‑летнего бразильского форварда Райана из «Васко да Гама». Срок контракта — 5,5 лет (до конца сезона‑2030/2031). Игрок будет выступать под номером 37.

Источник: ФК "Борнмут"

Сумма трансфера: € 28,5 млн (фиксированная часть) + € 6,5 млн (бонусы). Ранее интерес к Райану приписывали «Зениту», но, по данным бразильских СМИ, футболист не захотел переходить в российский клуб.

Автор: Денис Лебеденко

