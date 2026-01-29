Глеб: «Балтика» — сюрприз сезона РПЛ, респект ей

«Балтика» — сюрприз сезона. Это сплочённая и стабильно выступающая команда. Респект ей. Борьба за победу в РПЛ будет идти до последнего тура. Лидеры ещё будут терять очки, ситуация в таблице будет меняться.
Что в нижней части турнирной таблицы, что в верхней будет напряжённо. Болельщикам всегда интересно наблюдать за такой интригой", — сказал Глеб Metaratings.ru.
После 18 туров «Балтика» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. Команда набрала 35 очков.
В первом матче после возобновления сезона «балтийцы» встретятся с «Зенитом», игра пройдёт 27 февраля и начнётся в 19:30 по московскому времени.