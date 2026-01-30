Ричмонд
Титов: «Я всегда не понимал такие искусственные команды как “Сочи”. Болельщиков нет, ходит несколько сотен человек»

Шестикратный чемпион России, бывший капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что не понимает создание таких команд, как «Сочи».

Источник: Sport24

— Рядом с «Пари НН» внизу — махачкалинское «Динамо», «Оренбург» и «Сочи». Этот квартет логично там, где он есть?

— Плюс—минус все одинаково, не хочется никого обижать, но кто-то будет вылетать. Мне всегда были непонятны такие искусственные команды как «Сочи» — просто придумали и сказали «надо». И сделали. Болельщиков нет, ходит несколько сотен человек, потому что в Сочи исторически была «Жемчужина», поклонники которой отказываются переживать за новый «искусственный» клуб. При этом у «Сочи» есть качественные футболисты, хорошее финансирование, и хотелось бы, чтобы такой стадион как «Фишт» был в РПЛ все—таки.

— Нынешний тренер «Сочи» Игорь Осинькин пришел туда из Крыльев«— самарский клуб без него сильно изменился?

— Там и футболисты многие поменялись. Осинькин не раз доказал, что умеет работать с молодежью, но после скандала прошлого года “Крылья Советов” поменяли подход. Хотя Самара — великолепный футбольный город, я помню те времена, когда на старый стадион приходило по 45 тысяч человек, хотя он вмещал 38. Это был праздник, — цитирует Титова “РБ Спорт”.