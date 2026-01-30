Титов: «Я всегда не понимал такие искусственные команды как “Сочи”. Болельщиков нет, ходит несколько сотен человек»

— Плюс—минус все одинаково, не хочется никого обижать, но кто-то будет вылетать. Мне всегда были непонятны такие искусственные команды как «Сочи» — просто придумали и сказали «надо». И сделали. Болельщиков нет, ходит несколько сотен человек, потому что в Сочи исторически была «Жемчужина», поклонники которой отказываются переживать за новый «искусственный» клуб. При этом у «Сочи» есть качественные футболисты, хорошее финансирование, и хотелось бы, чтобы такой стадион как «Фишт» был в РПЛ все—таки.