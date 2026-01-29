«Крылья Советов» арендовали форварда ЦСКА Шуманского

29 декабря 2025 года спортивный журналист и инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщал о желании команды из Самары взять форварда «армейцев» в бесплатную аренду до окончания сезона.
Белорус стал игроком «красно-синих» в июне 2024 года, контракт Шуманского с ЦСКА рассчитан до конца июня 2029 года. Вместе со столичным клубом нападающий стал бронзовым призёром сезона РПЛ-2024/2025, а также обладателем Кубка (2024/2025) и Суперкубка России (2025).
В сезоне-2025/2026 Шуманский сыграл в девяти матчах РПЛ, где не отметился результативными действиями, а также в четырёх встречах FONBET Кубка России, забив один гол. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрфорварда в 900 тысяч евро.