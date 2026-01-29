Trabzon Kulis: полузащитник «Спартака» Барко интересен «Трабзонспору»

С июля 2024 года Барко выступает за «народную команду», имея контракт, действующий до конца июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник вышел на поле в 18 матчах РПЛ, где забил четыре мяча и отдал три результативные передачи, а также в трёх встречах FONBET Кубка России (один ассист). Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барко в 14 миллионов евро.