«Перед переходом в “Динамо” советовался с Артуром»

— Я еще ничего не купил. Прилетел в Дубай только с чемоданами с одеждой, которую взял из Бразилии. Как вы знаете, у нас там сейчас лето. Конечно, надо делать покупки, чтобы быть готовым к прилету в Москву. Поэтому займусь этим ближе к концу сбора. Мне очень интересно, как всё будет, когда окажусь в России. Я никогда в жизни не видел снег и такой холод — это будет крайне интересно увидеть и ощутить на себе. Но у нас еще месяц в Дубае. Ближе к концу сборов еще больше задумаюсь о подготовке к переезду в вашу столицу.