«Перед переходом в “Динамо” советовался с Артуром»

На прошлой неделе футбольный клуб «Динамо» (Москва) совершил свой первый трансфер нынешней зимы. Он подписал контракт до 2030 года с защитником бразильского «Ботафого» Давидом Рикардо. 23-летний игрок уже присоединился к новой команде, проводящей сбор в Дубае, но пока не доехал до России. В интервью «Известиям» бразильский футболист поделился ожиданием от первой в жизни встречи с московскими морозами, объяснил, почему предпочел «Динамо» итальянскому «Торино», и рассказал, чем чемпионат России отличается от чемпионата Бразилии.
«Клуб приложил большие усилия, чтобы подписать со мной контракт»
— Вы впервые будете жить и играть за пределами родной страны. Чего ждете от этого?
— Я очень рад, что такой серьезный клуб, как «Динамо» заинтересовался мной и пригласил играть в Россию. Это новый вызов для меня и новый опыт. В Бразилии и России очень разный футбол, и мне очень интересно попробовать себя в новом чемпионате.
— В чем разница?
— В Бразилии футбол более техничный, в России — более силовой и скоростной. Я бы даже сказал, вертикальный. Много уделяется внимания тактической и физической подготовке.
— Вами интересовался итальянский «Торино». Почему игре в серии А предпочли контракт с «Динамо» и игру в РПЛ?
— В первую очередь мне понравилась заинтересованность «Динамо» во мне. Это большой проект, очень амбициозный. Клуб приложил большие усилия, чтобы подписать со мной контракт. И делал для этого всё очень быстро. Финансовый вопрос не играл большую роль, поскольку предложения «Динамо» и «Торино» по зарплате были примерно одинаковыми. Но любой футболист доволен, когда клуб проявляет очень большую заинтересованность в ннм. Так было с «Динамо», поэтому я сделал такой выбор.
— С кем вы советовались, когда принимали решение подписать контракт с «Динамо»?
— Поговорил с Артуром до перехода в «Динамо» — он мне рассказывал только хорошие вещи о городе и о клубе. Объяснил, что в «Динамо» очень хорошая клубная структура и организация, что команда с большими амбициями, хочет бороться за титулы. И что в клубе работают очень хорошие и добрые люди, которые всегда помогут, если будут какие-то проблемы. Всё это в совокупности убедило меня согласиться на предложение «Динамо».
— При выборе между «Торино» и «Динамо» влияло ли то, что российские клубы не участвуют в еврокубках? Почему даже этот факт не имел для вас решающего значения?
— Конечно, были сомнения, поскольку я понимал, что «Динамо» не играет в еврокубках, как и другие российские команды. У каждого игрока есть мечта сыграть в еврокубках, но я еще молодой, мне 23 года. И у меня есть куча времени, чтобы исполнить эту мечту. Но сейчас у меня полная концентрация только на «Динамо». А еврокубки — это уже вопрос будущего.
«Психологически уже готовлю себя к московским морозам»
— Вы подписали контракт с «Динамо» и сразу приехали на сбор команды в Дубае, еще не побывав в России. Насколько готовы к зиме в Москве?
— У меня очень большие ожидания от скорого приезда в Москву. Особенно, когда я знаю, что там очень холодно, что температура иногда доходит до −20 градусов. Даже немного страшно приезжать на такой мороз. Но готов к этому.
— Когда-либо бывали в местах с похожей температурой?
— Никогда в жизни не был (смеется)! Я очень далеко от такого холода. Минимальна температура, при которой я был, — +10…+14 градусов. Психологически я уже готовлю себя к зиме в России. Но пока еще есть время до возвращения «Динамо» в Москву. Наверное, когда будут считаные дни до вылета в Москву из Дубая, я буду чуть больше переживать из-за этого. Но уже сейчас важно начинать психологически к этому готовиться.
— Вы уже советовались с русскими игроками «Динамо» или латиноамериканцами, которые не первый год живут в Москве, что нужно купить перед прилетом туда, какая для этого нужна одежда?
— Я еще ничего не купил. Прилетел в Дубай только с чемоданами с одеждой, которую взял из Бразилии. Как вы знаете, у нас там сейчас лето. Конечно, надо делать покупки, чтобы быть готовым к прилету в Москву. Поэтому займусь этим ближе к концу сбора. Мне очень интересно, как всё будет, когда окажусь в России. Я никогда в жизни не видел снег и такой холод — это будет крайне интересно увидеть и ощутить на себе. Но у нас еще месяц в Дубае. Ближе к концу сборов еще больше задумаюсь о подготовке к переезду в вашу столицу.
— До того как появилось предложение «Динамо», что слышали о Москве и России в целом?
— Если говорить о местах, которые надо посетить, то я пока подробно не изучал Москву и не искал в интернете много информации о ней. Мы уже с вами разговаривали о погоде в России в это время года — как видите, о ней мне уже известно (улыбается). Но более подробно информацию о стране изучала моя супруга. Она очень любит путешествовать. Думаю, она с нетерпением ждет, когда прилетит в Москву. Ей всегда хотелось посмотреть и понять, как жить при таком холоде. Я, честно говоря, знаю меньше, чем она, но в курсе, что Москва — очень красивый город, где очень холодно.
— Для вашей жены это тоже будет первое попадание в местность, где температура ниже нуля градусов?
— Да, она, как и я, очень далека от холода. Если в моей жизни минимальная температура была +10, то моя жена жила минимум при +20 (смеется). Посмотрим, думаю, ей будет еще сложнее привыкнуть к холоду, чем мне. Но она готовится. Так что скоро мы приедем в Россию вместе с нашим ребенком, который недавно родился, и увидим, как на самом деле готовы к этому.
Алексей Фомин