«Зениту» нужен форвард, ЦСКА — центральный защитник. Кого лидеры РПЛ ищут на трансферном рынке?

Но одной атакой трудности клуба не ограничиваются. Команде не помешает правый защитник — состояние Караваева, который пропустил больше года, неизвестно, а исключительно с помощью Мантуана от проблемы не избавиться, он вообще, по идее, вингер. К тому же в «Црвену Звезду» собрался Эракович, способный выходить справа в обороне. На Адамова Семак, видимо, не рассчитывает. В декабре всплывала информация о возможной покупке очередного бразильца, Витиньо из «Ботафого», но она так и застыла в статусе слуха. Дни тают, пора бы «Зениту» по-настоящему включиться. Хотя питерцев может и сдерживать информация о предстоящем ужесточении лимита.