«Зениту» нужен форвард, ЦСКА — центральный защитник. Кого лидеры РПЛ ищут на трансферном рынке?

Клубы РПЛ уже вовсю готовятся к возобновлению чемпионата, до которого остается месяц. Команды разъезжают по сборам и разбираются в обстоятельствах, которые изменились за декабрь и январь. Новые главные тренеры, входящие и исходящие трансферы, чьи-то публичные высказывания — все это колоссально влияет на состояние коллектива.
И ведь впереди еще более трех недель трансферного окна — оно захлопнется 19 февраля! Поэтому установка обновлений и близко не завершена. А итоги наверняка скажутся на чемпионской гонке, где самые реальные шансы на золото у «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.
Кому из них жизненно важно усилиться? Кто полностью укомплектован? Разбираемся.
«Краснодар»
Действующий чемпион проводит зиму спокойнее остальных. Почти никаких значимых новостей от южан за последние пару месяцев не поступало. И подобное поведение оправданно, потому что причины дергаться попросту отсутствуют. Прошлый сезон окончательно сформировал в команде характер, нужный для достижения самых масштабных целей, а со спортивной составляющей проблем после золота не возникло.
Состав сбалансирован, дефицита кадров нет, идеи Мусаева работают, промежуточное первое место в наличии — переживать не о чем. «Краснодар» еще летом совершил несколько укрепляющих приобретений в лице Пальцева, Перрена и Аугусто, так что даже потенциальные слабости были придавлены на стадии перспектив. Тем более существенных потерь не случилось вовсе.
Клуб органично развивается и повышает уровень собственного потолка. Иногда достаточно просто отключить импульсивность и планомерно двигаться вперед. Зимние покупки в такой системе не понадобятся, имеющейся базы до лета точно хватит, а там как поступать — зависит от контекста, который образуется к концу мая.
Правда, один громкий слух про «Краснодар» все-таки прошелся по инфополю в январе — писали, что южане договорились с «Пари НН» о трансфере Хуана Боселли, забившего больше половины мячей нижегородцев в премьер-лиге. Но сделка в итоге не состоялась. По крайней мере, пока. Острой нужды в эффективном форварде у команды не наблюдается, хоть и не стоит игнорировать возраст Кордобы и срок его контракта. Джону скоро исполнится 33 года, договор истекает следующим летом. Замену искать придется, но время поизучать опции есть. Сейчас нападающего можно взять только в качестве резервиста колумбийцу на случай травм и дисквалификаций.
«Зенит»
Другие претенденты на титул с наступлением холодов, конечно, начали вести себя иначе. Гораздо активнее «Краснодара». Кто-то сам проявил инициативу, кто-то скорее не сопротивлялся чужим желаниям. «Зенит» можно смело относить ко второй категории. Вряд ли в Петербурге собирались продавать 25-миллионного Жерсона полгода спустя, но поступило достойное предложение от «Крузейро», которое было бы глупо не принять, учитывая явное стремление самого футболиста уехать.
Когда ЦСКА связался насчет нападающего, «Зенит» тоже решил не отпираться и согласился обменять Лусиано на Дивеева — Гонду в основу не проходил, а Игоря в Северной столице ждали давно. За аргентинцем, кстати, ушел и Кассьерра, отправившийся в «Атлетико Минейро». И если вопрос с центром поля быстро закрылся благодаря переходу 23-летнего атакующего полузащитника «РБ Брагантино» Джона Джона, о котором вот-вот должны объявить официально, то из форвардов в распоряжении Семака — только Соболев.
Ситуативно закрыть позицию наконечника могут Глушенков, Энрике, тот же Джон или его величество Ерохин, но это все не то. Петербуржцам обязательно надо найти профильного бомбардира. Соболев в текущем сезоне премьер-лиги проводит в среднем 45 минут за матч, то есть не котируется как игрок старта, и редко отличается — всего три гола у россиянина. Писали об интересе «Зенита» к 20-летнему нападающему «Фламенго» Яну Уоллесу, который забивал «Челси» на КЧМ. За неимением иных вводных предположим, что именно этот вариант будет приоритетным.
Но одной атакой трудности клуба не ограничиваются. Команде не помешает правый защитник — состояние Караваева, который пропустил больше года, неизвестно, а исключительно с помощью Мантуана от проблемы не избавиться, он вообще, по идее, вингер. К тому же в «Црвену Звезду» собрался Эракович, способный выходить справа в обороне. На Адамова Семак, видимо, не рассчитывает. В декабре всплывала информация о возможной покупке очередного бразильца, Витиньо из «Ботафого», но она так и застыла в статусе слуха. Дни тают, пора бы «Зениту» по-настоящему включиться. Хотя питерцев может и сдерживать информация о предстоящем ужесточении лимита.
«Локомотив»
Галактионов понес самую серьезную потерю среди грандов. Ушедший в ЦСКА Баринов не только исполнял роль вожака, он и в игровом плане приносил неоценимую пользу. Дмитрий в нынешнем «Локо» трансформировался из классического опорного в «восьмерку» и одинаково сильно влиял на все фазы игры, по сути поровну разделяя с Батраковым заслуги в успехах команды.
Напрямую заменить капитана практически нереально, но положение заметно облегчится, если железнодорожникам удастся оставить арендованного у «Спартака» Данила Пруцева, которого красно-белые вроде как в декабре намеревались досрочно вернуть. Функционеры «Локомотива» четко осознают, что полузащитника нельзя отпускать. Похоже, и не отпустят. Такое вот усиление за счет сохранения активов.
А ключевой сложностью для клуба уже длительный период выступает оборона. Поправить дела сзади нужно и «Зениту» с ЦСКА, но у «Локомотива» обстановка в защите еще хуже. Каждый зритель РПЛ в курсе, чьи матчи включать, когда хочется зрелища. «Локо» гарантирует море голов во все стороны — и это проблема. В прошлом сезоне команда Галактионова пропустила 41 мяч — на один меньше, чем занявший последнее место «Факел». В текущем — идет десятой по ожидаемым пропущенным голам за 18 туров (24,25). Всего шесть клубов слабее по данному показателю, большинство из которых не слишком-то и отстают.
Защитники «Локомотиву» жутко необходимы, а два последних трансферных окна потрачены на подписания атакующих футболистов. Летом приехали Комличенко, Бакаев и Руденко, зимой — Вера. А забивает все равно Батраков! Алексей, безусловно, справляется с задачей делать результат, но в идеале хочется, чтобы лучшими бомбардирами были все же форварды. У Сперцяна, к примеру, есть Кордоба. Воробьев смотрится здорово, но он и близко не колумбиец, шикарно подойдет на роль второго во всех смыслах нападающего. А для действительно веских претензий на трофей, судя по всему, требуется именно элитный завершитель.
ЦСКА
Самый агрессивный и цепкий посетитель трансферного рынка. Челестини убедил руководство вложиться в усиления, проделав блестящую работу в первой части сезона — Фабио впервые за много лет превратил армейцев в полноценных участников чемпионской гонки. Специалист выжимал максимум из состава, который ему дали, способствовал прогрессу целой группы футболистов, добивался результата и в итоге заслужил содействия боссов.
ЦСКА провернул, пожалуй, наиболее громкую сделку зимы в РПЛ, выхватив Баринова из «Локомотива» за два миллиона евро. Столь желанного тренером форварда тоже привезли, даже двух — основным у москвичей теперь будет адаптированный к лиге Лусиано, а на вырост из «Урала» взят 18-летний Максим Воронов. Подбор исполнителей в нападении и полузащите не должен вызывать опасений у Челестини, обе линии укомплектованы. И по ушедшему в аренду Вильягре скучать не придется.
А вот оборона находится в предаварийном состоянии. Естественно, уход Дивеева не мог пройти бесследно, пусть он и не вписывался в идеальную картину игры тренера. Игорь постоянно выходил на поле с первых минут и все равно давал команде полезные качества, включая ментальные. Никто не скрывает, ЦСКА активно ведет поиски нового центрального защитника. Это очевидная пробоина, которую непременно будут закрывать.
Не менее тревожно и за края обороны. Слева есть Мойзес, справа — Гайич. А под ними — пустота. В буквальном смысле. Затычка в лице номинального опорника Бандикяна уверенности совершенно не внушает. Армейцы не производят впечатления команды, которая пропустит сколько угодно, но точно забьет больше. Стоит хотя бы одному из фланговых защитников получить травму или дисквалификацию — все порушится. В таких условиях трудновато надеяться на триумфальную развязку сезона. Наверняка это понимает и Челестини, поэтому кампания ЦСКА вряд ли закончена.
Трофим Гондюреев