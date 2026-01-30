«Зенит» купил суперталанта, который порвет РПЛ. Вот чем так хорош Джон Джон

Со времен Клаудиньо у «Зенита» нет ярко выраженного плеймейкера, который бы «склеивал» полузащиту и атаку, Лучше всего десятку последнее время играл Педро — номинальный вингер. Глушенкову же комфортнее играть с фланга. Без плеймейкера у «Зенита» при Семаке всегда были проблемы с выходом из обороны в атаку — именно поэтому клуб так долго не отпускал Клаудиньо.