«Зенит» купил суперталанта, который порвет РПЛ. Вот чем так хорош Джон Джон

Усиление под чемпионство?

Источник: ФК "Зенит"

В среду «Зенит» объявил о первом зимнем трансфере — 23-летнего полузащитника Джон Джона из «Ред Булл Брагантино». По неофициальным данным, «Зенит» заплатил за бразильца около €20 млн, часть из которых составят бонусы.

Джон должен усилить игру «Зенита» в центре поля, где у команды проблемы не первый сезон. Трансфер может увеличить шансы «Зенита» на чемпионство — «Краснодару» стоит беспокоиться.

Источник: ФК «Зенит»

Проблема осеннего «Зенита» была в том, что Семак пытался уместить в центре поля двух однотипных футболистов — Жерсона и Вендела. Оба — центрхавы, любящие играть из глубины. Хотя Вендел умеет играть выше, последние сезоны слишком сдал, чтобы тащить на себе весь креатив.

В итоге у «Зенита» почти отсутствовал быстрый переход из обороны в атаку. Семак сделал в этом виновными форвардов — демонстративно перед зимним перерывом выпуская в центр атаки Луиса Энрике. Это был сигнал, что Кассьерра, Соболев и Гонду не справляются. Итог: уже зимой всех форвардов, кроме Соболева, продали.

Ушел из «Зенита» и Жерсон, вместо которого пришел другой бразилец — Джон из «Ред Булл Брагантино». И вот несколько причин, почему этот трансфер — самый многообещающий в «Зените» за последние сезоны.

Источник: Getty Images

Во-первых, Джон — это плеймейкер. Да, он может выполнять на поле разные роли, и это плюс. Но его базовая позиция — «десятка», и именно она требует усиления в «Зените».

Со времен Клаудиньо у «Зенита» нет ярко выраженного плеймейкера, который бы «склеивал» полузащиту и атаку, Лучше всего десятку последнее время играл Педро — номинальный вингер. Глушенкову же комфортнее играть с фланга. Без плеймейкера у «Зенита» при Семаке всегда были проблемы с выходом из обороны в атаку — именно поэтому клуб так долго не отпускал Клаудиньо.

Во-вторых, Джон — голодный молодой игрок, а не забронзовевшая звезда. Именно поэтому «Зенит» обжегся с Жерсоном — игроком без амбиций, который ничего не хотел доказывать. Не горит желанием на поле и Луис Энрике — еще один дорогой бразилец, который пришел в «Зенит» в статусе звезды.

Опыт показывает, что наименее статусные игроки прогрессируют в «Зените» лучше всего. Лидеры нынешней команды Нино и Педро не были готовыми звездами при трансфере, но в итоге принесли больше пользы, чем Жерсон и Луис Энрике.

Источник: ФК "Зенит"

В-третьих, Джон обладает качествами, которых остро не хватает «Зениту». Бразилец может в одиночку закрыть проблемы, от которых годами страдает команда, и помочь вырвать чемпионство уже весной.

«Зенит» — первый в РПЛ по владению мяча, по данным РУСТАТ (в среднем 59%). Но это скорее негативный показатель, свидетельствующий о затянутости атак команды. Против «Зенита» часто садятся в глухую оборону, поэтому критически важно быстро выходить из обороны в атаку — пока соперник не успел «окопаться».

Жерсон осенью вредил атакам «Зенита», замедляя их: долго искал адресата, редко отдавал вперед, часто перекатывал поперек поля. Джон — игрок совершенно другого формата, который заточен на вертикальный футбол.

У него хороший дальний удар, который в «Зените» последнее время редко используют. Хотя он крайне эффективен против команд, прижавшихся к своим воротам. Джон может не затягивать до последнего, а ударить из-за штрафной. Так он забил в ворота «Коринтианса»:

Источник: Sport24

Другой плюс Джона для «Зенита»: умение пойти в обводку в центре поля и разорвать оборону соперника. Согласно статистике, он заметно лучше Жерсона в обводках: намного чаще (6,28 против 2,32 попыток за игру) и успешнее (64%) идет в дриблинг.

Джон может решиться на сольный проход даже в опорной зоне — создав опасную атаку из ничего.

Источник: Sport24

В финальной трети Джон также эффективен — это не глубинный плеймейкер. Он много двигается, врывается в свободные зоны, где с помощью дриблинга умеет создавать остроту. Он может убрать защитника одним движением и на скорости вырваться к воротам:

Источник: Sport24

Если Джон заиграет в «Зените», то сможет решить проблемы, от которых несколько сезонов страдает Семак. Как и раньше, «Зенит» сильно зависит от звезд, ведь недостаточно силен командной игрой.

Покупка Джона — намного более многообещающая и логичная, чем трансферы Жерсона и Луиса Энрике. Ведь в его основе покупка не имени, а функционала, который очень нужен «Зениту».

Автор: Денис Лебеденко

