«Пари НН» объявил о переходе 32-летнего уругвайского форварда Бальбоа

С форвардом подписан контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
32-летний уругваец играл за «Расинг» с января 2025 года. В сезоне-2025 он провел за команду 40 матчей, забил семь голов и сделал один результативный пас.
Ранее он играл за аргентинские клубы «Бельграно», «Патронато», Сармьенто«, “Унион Санта Фе”, уругвайские команды “Данубио”, “Ливерпуль”, “Серрито”, а также за “Альянсу” (Перу), “Депортес Антофагаста” (Чили), “Перейру” (Колумбия) и испанский “Расинг”.