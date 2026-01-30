Ричмонд
Семак — о трансферных планах «Зенита»: «Возможно, появятся один-два игрока»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба на оставшуюся часть зимнего трансферного окна.

Источник: ФК "Зенит"

«Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока — в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков еще уйдет. Конечно, кто-то уходит, и мы стараемся подыскать замену», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Отдельно тренер затронул ситуацию в центре обороны, где уже появился новичок Игорь Дивеев.

«По защитникам: к нам уже пришел Игорь Дивеев… Конечно, у нас есть четыре центральных защитника, плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдет, искать не нужно. Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведем трансферную работу. Если получится, мы возьмем кого-то», — добавил он.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.