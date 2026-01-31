Бывший игрок «Спартака» Кариока объявил о завершении карьеры

«Пришло время сказать спасибо футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить вечно. Спасибо клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры — это завершение жизненного цикла с сердцем, полным благодарности. Спасибо, футбол», — написал Кариока на своей странице в Instagram*.