Бывший игрок «Спартака» Кариока объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
«Пришло время сказать спасибо футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить вечно. Спасибо клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры — это завершение жизненного цикла с сердцем, полным благодарности. Спасибо, футбол», — написал Кариока на своей странице в Instagram*.
Кариока представлял «Спартак» с 2009 по 2015 годы и дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, 2015). За клуб полузащитник провел 139 матчей и забил три мяча. Помимо «красно-белых» Кариока представлял бразильские клубы «Гремио», «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро», а также мексиканский «Тигрес», с которым выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.