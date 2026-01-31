Бывший игрок «Спартака» Кариока объявил о завершении карьеры

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.15
П2
2.62
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.38
П2
4.11
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.75
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.86
П2
4.45
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.10
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.62
П2
3.25
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.76
П2
4.40
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.26
П2
1.57
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.57
П2
2.36
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.38
П2
2.60
Футбол. Франция
19:00
Париж
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.87
П2
1.93
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.48
П2
4.45
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.84
П2
5.92
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.94
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.27
X
4.30
П2
1.66
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.65
П2
4.43
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.10
П2
4.07
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.05
П2
4.40
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.25
П2
1.33
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Алавес
2
П1
X
П2

Бывший игрок «Спартака» Кариока объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Спартака» Кариока завершил карьеру в 36 лет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Пришло время сказать спасибо футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить вечно. Спасибо клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры — это завершение жизненного цикла с сердцем, полным благодарности. Спасибо, футбол», — написал Кариока на своей странице в Instagram*.

Кариока представлял «Спартак» с 2009 по 2015 годы и дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, 2015). За клуб полузащитник провел 139 матчей и забил три мяча. Помимо «красно-белых» Кариока представлял бразильские клубы «Гремио», «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро», а также мексиканский «Тигрес», с которым выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.