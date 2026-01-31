«Разве мог Соболев играть у Романцева?! А Глушенков в тот “Спартак” вписался бы». Орлов — о составе «Зенита» и новичке Джоне

Джон Джон
— «Зенит» подписал бразильского атакующего полузащитника Джона Джона. Наводил справки о нем, расспрашивал знающих людей. Все давали ему положительные характеристики. Пока прогноз оптимистичный. 23 года. Хорошая статистика в предыдущем клубе. Понравилось его интервью. Парень приехал сюда с правильным настроем.
Надо отдать должное «Зениту». Ведь Джон Джон выступал за клуб из системы «Ред Булл». Ранее, насколько знаю, «Спартак» и ЦСКА пытались купить футболистов из «РБ», но не получилось по ряду причин. Питерцам же удалось преодолеть все эти препоны, закрыть сделку. Дипломатическая победа. Молодцы.
Джон Джон перед переходом все время советовался с Педро. Они хорошо знакомы. Оба с серьезной перспективой. Думаю, Семак получает сильную связку в атакующей линии: Педро — Джон Джон. Мне кажется, со взаимопониманием у них на футбольном поле проблем не возникнет.
Тюкавин. Соболев
— При этом, конечно, нельзя говорить о том, что «Зенит» завершил свою трансферную кампанию. Нужен забивной нападающий. Такой, как Кордоба. Ищут центрфорварда, причем необязательно бразильца.
Россиянин? Нет, не уверен. Писали же про предметный интерес к Воробьеву, но «Локомотив», как говорят, запросил какие-то слишком большие деньги за своего игрока. А кто еще? Тюкавин? Нет, не думаю. Нужен, что называется, второй Кордоба. Тюкавин все же послабее. Да и захочет ли он сам переходить из «Динамо»? Воспитанник же. У него своя история. «Зениту» нужно подписать нападающего, который по футбольному интеллекту соответствовал бы тому же Педро, Луису Энрике. Понимаете?
Даку из «Рубина»? Велись же в прошлом году переговоры. Но тогда, по моим сведениям, не договорились по личным условиям, зарплате. А возможно, вмешались и другие факторы, политические… Сейчас уже сложно сказать, почему трансфер не состоялся.
Болельщики команды опасаются, что сине-бело-голубые могут возобновить сезон с одним номинальным форвардом — Соболевым? Да нет! Даже если вдруг не удастся еще кого-то подписать, «Зенит» может играть в атаке и без Соболева. Роль «ложной девятки» способен выполнять и Луис Энрике, и Глушенков, да и Джон Джон может играть повыше.
Мне сложно поверить в то, что Соболев вдруг резко прибавит в отсутствие Кассьерры и Лусиано. Его статистика говорит сама за себя. Способен ли он поставить голы, что называется, на поток? Я сейчас внимательно следил за тренировками команды на сборе. «Зенит» выкладывает качественные видео, чтобы болельщики имели представление, кто в какой форме находится. И вот лично мне бросается в глаза, что Соболев довольно быстро устает. Видимо, слишком тяжело переносит такие нагрузки. Не хватает резкости. Тяжеловат… Ярче остальных смотрится сейчас Глушенков. Он много забивает в спаррингах, агрессивен впереди. Латышонок стал улыбаться на тренировках. Уже не так напряжен, как прежде.
Вендел
— Правильно ли поступили, расставшись с Кассьеррой? У колумбийца есть чувство гола, этого у него не отнять. Но он все-таки в последнее время играл на чистых мячах, был полностью зависим от партнеров. Не могу вспомнить, чтобы он в силовой борьбе кого-то продавил, продрался, пробил. Одним словом, не Кордоба. Даже Лусиано в плане единоборств выглядел предпочтительнее. И потом: сам Кассьерра уже хотел покинуть «Зенит». У него же где-то год назад сорвался вариант с клубом из ОАЭ.
Посмотрим, как проявит себя в сезоне Вендел. Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется? Но его выходки, конечно… Это же удар по репутации «Зенита»! Нигде такого не было, чтобы человек три раза не приехал вовремя из отпуска на сбор. Три! Что это такое?! А возможно, это какая-то его бравада. Мол, мне многое позволено и я все равно успею набрать кондиции. Но он же знал, что получит огромный штраф! Его очень серьезно наказали. Нельзя так себя вести и ставить выше других.
Романцев. Глушенков
— Олег Романцев на днях заявил, что его «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита»? С уважением отношусь к Олегу Ивановичу, к его достижениям, с интересом читаю и слушаю его высказывания.
Наверное, он сравнивал игроков по позициям. Если брать российских футболистов, то в его «Спартаке» исполнители были, пожалуй, посильнее. Целая группа игроков после работы с ним уехала в Европу и там не потерялась. Онопко, Ледяхов, Бесчастных, Карпин, Мостовой, Аленичев…
А каким великолепным плеймейкером был Егор Титов! Он же мог оказаться в «Баварии». Писали про предложение со стороны мюнхенского клуба. Но не сложилось. Так что уровень мастерства был тогда весьма серьезный.
Ну вот вы можете представить, чтобы, допустим, Соболев играл в команде Романцева?! Я — нет. А вот Глушенков, полагаю, вписался бы в тот «Спартак». Умный, резкий, с ударом. Нестандартный! Левша, как, кстати, и великолепный технарь Илья Цымбаларь. Считаю, Максим помог бы тому «Спартаку». Индивидуально сильный исполнитель, самостоятельная фигура на поле.
Понятно, что сложно сравнивать… Разные периоды, эпохи. Но тот «Спартак» пусть и не взял трофей, однако довольно успешно играл в еврокубках. Вспомните победы над «Реалом», «Аяксом», противостояние с «Интером».
Автор: Виталий Айрапетов