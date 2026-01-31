«Разве мог Соболев играть у Романцева?! А Глушенков в тот “Спартак” вписался бы». Орлов — о составе «Зенита» и новичке Джоне

Посмотрим, как проявит себя в сезоне Вендел. Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется? Но его выходки, конечно… Это же удар по репутации «Зенита»! Нигде такого не было, чтобы человек три раза не приехал вовремя из отпуска на сбор. Три! Что это такое?! А возможно, это какая-то его бравада. Мол, мне многое позволено и я все равно успею набрать кондиции. Но он же знал, что получит огромный штраф! Его очень серьезно наказали. Нельзя так себя вести и ставить выше других.