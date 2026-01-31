Ричмонд
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.77
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.62
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.38
П2
4.40
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.75
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.86
П2
4.45
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.40
П2
5.30
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.62
П2
3.30
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.76
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Лидс
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.26
П2
1.57
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.57
П2
2.36
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.38
П2
2.60
Футбол. Франция
19:00
Париж
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.87
П2
1.93
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.48
П2
4.45
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.84
П2
5.92
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.94
П2
1.28
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.27
X
4.30
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.65
П2
4.43
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.10
П2
4.10
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.10
П2
4.50
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.25
П2
1.33
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.70

Отец Кокшарова сообщил, что игрок покидает расположение «Пари НН»: «Он возвращается в “Краснодар”

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова ответил «СЭ» на вопрос о будущем сына.

Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин находился на просмотре в «Пари НН».

«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться и трансфер в “Пари НН” не состоится. Сейчас у Александра действующий контракт с “Краснодаром”. Он возвращается в расположение “Краснодара”. Саша сейчас находится на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему», — сказал Кокшаров «СЭ».

Контракт Кокшарова с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 5 матчей в РПЛ, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.