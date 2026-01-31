Отец Кокшарова сообщил, что игрок покидает расположение «Пари НН»: «Он возвращается в “Краснодар”

«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться и трансфер в “Пари НН” не состоится. Сейчас у Александра действующий контракт с “Краснодаром”. Он возвращается в расположение “Краснодара”. Саша сейчас находится на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему», — сказал Кокшаров «СЭ».