Отец Кокшарова сообщил, что игрок покидает расположение «Пари НН»: «Он возвращается в “Краснодар”

21-летний россиянин находился на просмотре в «Пари НН».
«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться и трансфер в “Пари НН” не состоится. Сейчас у Александра действующий контракт с “Краснодаром”. Он возвращается в расположение “Краснодара”. Саша сейчас находится на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему», — сказал Кокшаров «СЭ».
Контракт Кокшарова с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
В сезоне-2024/25 на счету форварда 5 матчей в РПЛ, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.