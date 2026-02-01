Митрюшкин — о выходе с капитанской повязкой «Локомотива»: «Это ни о чем не говорит»

Сегодня, 31 января, железнодорожники выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Морозова и Комличенко. Напомним, бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в московский ЦСКА в середине января.
— Ты сегодня вышел с капитанской повязкой. Как ощущения?
— Ну, конечно, это всегда приятно. Но сейчас это ни о чем не говорит, потому что каждую игру капитаны меняются. Отнесся к этому спокойно, с пониманием. Но очень приятно, — заявил Митрюшкин в интервью пресс-службе красно-зеленых.
Ближайший контрольный матч «Локомотив» проведет против екатеринбургского «Урала» 5 февраля.