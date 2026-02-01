Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
3
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.80
П2
1.13
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Митрюшкин — о выходе с капитанской повязкой «Локомотива»: «Это ни о чем не говорит»

Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал выход с капитанской повязкой на победный товарищеский матч против армянского «Ноа».

Источник: Sport24

Сегодня, 31 января, железнодорожники выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Морозова и Комличенко. Напомним, бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в московский ЦСКА в середине января.

— Ты сегодня вышел с капитанской повязкой. Как ощущения?

— Ну, конечно, это всегда приятно. Но сейчас это ни о чем не говорит, потому что каждую игру капитаны меняются. Отнесся к этому спокойно, с пониманием. Но очень приятно, — заявил Митрюшкин в интервью пресс-службе красно-зеленых.

Ближайший контрольный матч «Локомотив» проведет против екатеринбургского «Урала» 5 февраля.