Футболист «Спортинга» Рейс близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бразильский защитник португальского футбольного клуба «Спортинг» Матеус Рейс близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает Record.
По информации издания, стороны согласовывают контракт, согласно которому 30-летний защитник будет получать годовую зарплату в размере 4 миллионов евро.
Рейс является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает в составе «Спортинга» с лета 2021 года. Действующее соглашение бразильца с португальским клубом рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей.
В составе «Спортинга» бразилец трижды становился чемпионом Португалии, а также по разу завоевывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги.