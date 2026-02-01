Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
12.75
X
5.98
П2
1.27
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
5.89
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.61
П2
10.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Брест
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.20
П2
1.26
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.50
П2
4.80
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
3.84
X
1.60
П2
6.14
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.91
П2
2.85
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.70
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.55
П2
1.61
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.22
П2
3.75
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Футболист «Спортинга» Рейс близок к переходу в ЦСКА, пишут СМИ

Record: футболист «Спортинга» Рейс близок к переходу в ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бразильский защитник португальского футбольного клуба «Спортинг» Матеус Рейс близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает Record.

По информации издания, стороны согласовывают контракт, согласно которому 30-летний защитник будет получать годовую зарплату в размере 4 миллионов евро.

Рейс является воспитанником «Сан-Паулу» и выступает в составе «Спортинга» с лета 2021 года. Действующее соглашение бразильца с португальским клубом рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей.

В составе «Спортинга» бразилец трижды становился чемпионом Португалии, а также по разу завоевывал Кубок, Суперкубок страны и Кубок португальской лиги.