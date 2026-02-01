Выступающий в «Фенербахче» на правах аренды Дуран может перейти в «Зенит»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Колумбийский футболист Джон Дуран, который выступает на правах аренды в составе турецкого «Фенербахче», может продолжить карьеру в петербургском «Зените», сообщает издание L'Equipe.
По информации издания, ранее основным вариантом для продолжения карьеры назывался переход 22-летнего форварда во французский «Лилль», но клуб отказался от идеи покупки игрока. «Зенит» остается одним из наиболее вероятных вариантов для перехода Дурана.
Права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру», который в январе 2025 года купил футболиста у английской «Астон Виллы». По версии портала Transfermarkt, за трансфер колумбийца саудовский клуб заплатил 77 миллионов евро. В июле Дуран был отправлен в аренду до конца сезона в «Фенербахче».
В декабре «Галатасарай» подал заявление о возбуждении уголовного дела против Дурана из-за его празднования гола во время матча чемпионата Турции. Тогда колумбиец, празднуя забитый мяч, запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах.
В текущем сезоне Дуран сыграл 21 матч в составе «Фенербахче» и забил пять голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в 32 миллиона евро.