Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.63
П2
1.27
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.80
П2
1.23
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
10.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Брест
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.20
П2
1.23
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
2.50
П2
4.80
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.60
П2
7.00
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.91
П2
2.85
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.70
П2
1.46
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.55
П2
1.61
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.22
П2
3.75
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Лечче
0
П1
X
П2

Выступающий в «Фенербахче» на правах аренды Дуран может перейти в «Зенит»

L'Equipe: играющий в «Фенербахче» на правах аренды Дуран может перейти в «Зенит».

Источник: Abdullah Ahmed/Getty Images

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Колумбийский футболист Джон Дуран, который выступает на правах аренды в составе турецкого «Фенербахче», может продолжить карьеру в петербургском «Зените», сообщает издание L'Equipe.

По информации издания, ранее основным вариантом для продолжения карьеры назывался переход 22-летнего форварда во французский «Лилль», но клуб отказался от идеи покупки игрока. «Зенит» остается одним из наиболее вероятных вариантов для перехода Дурана.

Права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру», который в январе 2025 года купил футболиста у английской «Астон Виллы». По версии портала Transfermarkt, за трансфер колумбийца саудовский клуб заплатил 77 миллионов евро. В июле Дуран был отправлен в аренду до конца сезона в «Фенербахче».

В декабре «Галатасарай» подал заявление о возбуждении уголовного дела против Дурана из-за его празднования гола во время матча чемпионата Турции. Тогда колумбиец, празднуя забитый мяч, запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах.

В текущем сезоне Дуран сыграл 21 матч в составе «Фенербахче» и забил пять голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в 32 миллиона евро.