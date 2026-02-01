Выступающий в «Фенербахче» на правах аренды Дуран может перейти в «Зенит»

Права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру», который в январе 2025 года купил футболиста у английской «Астон Виллы». По версии портала Transfermarkt, за трансфер колумбийца саудовский клуб заплатил 77 миллионов евро. В июле Дуран был отправлен в аренду до конца сезона в «Фенербахче».