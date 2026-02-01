Ричмонд
Сербский футболист «Рубина» Чумич перешел в испанскую «Сарагосу» по аренде

Сербский футболист «Рубина» Чумич перешел в «Сарагосу» на правах аренды.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сербский полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич перешел в испанскую «Сарагосу» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Арендное соглашение 27-летнего хавбека с выступающей в Сегунде командой рассчитано до конца текущего сезона.

Чумич перешел в «Рубин» в сентябре 2023 года и провел за команду 38 матчей, в которых забил три мяча.

«Сарагоса» с 22 очками после 24 туров идет на предпоследнем, 21-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Испании.

«Рубин», набравший в 18 турах 23 очка, в таблице РПЛ располагается на седьмой строчке.