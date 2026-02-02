СМИ: «Краснодар» вернул купленного летом француза в аренду в «Осер»

Перрену 29 лет. Француз был куплен «Краснодаром» у «Осера» в июле 2025 года за 5 млн евро и подписал трехлетний контракт с чемпионами России. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Краснодар» в различных турнирах и забил два мяча.