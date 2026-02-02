Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.27
П2
2.05
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.55
П2
4.80
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.91
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

СМИ: «Краснодар» вернул купленного летом француза в аренду в «Осер»

«Краснодар» вернул Перрена во французский «Осер» на правах аренды.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полузащитник Гаэтан Перрен на правах аренды вернулся из российского футбольного клуба «Краснодар» во французский «Осер», сообщает L'Equipe.

Отмечается, что о сделке будет объявлено в понедельник. Аренда Перрена предусматривает опцию выкупа в том случае, если «Осеру», в настоящий момент занимающему предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, удастся избежать вылета в Лигу 2.

Перрену 29 лет. Француз был куплен «Краснодаром» у «Осера» в июле 2025 года за 5 млн евро и подписал трехлетний контракт с чемпионами России. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Краснодар» в различных турнирах и забил два мяча.