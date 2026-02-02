Вратарь «Спартака» Помазун пропустит около месяца из-за травмы на сборах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун получил повреждение голени во время сборов в ОАЭ, он пропустит около месяца. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.
«Илья Помазун в ходе сбора получил повреждение мышц голени. Игрок еще пройдет дообследование. Предварительные сроки восстановления — около месяца, — говорится в сообщении. — В расположение команды для участия в тренировочном процессе вернулся вратарь Руслан Пичиенко».
Помазуну 29 лет, в этом сезоне он провел 8 матчей за «Спартак» в Фонбет — Кубке России, 2 из которых были без пропущенных мячей. Он перешел в московский клуб в феврале 2025 года.