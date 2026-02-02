Гурцкая о Дуране: «Он неуправляемый и не подходит для мусульманского мира. “Зениту” нужен форвард на 4 месяца, купят за 40 млн — люди начнут гундеть. Поэтому лучше в аренду»

Мы разговаривали со скаутом ЦСКА Дмитрием Андреевым, который посмотрел на рынке гигантское количество нападающих. Средний нападающий, который ничего вам не гарантирует, стоит от 15 миллионов. Нападающий, который принесет 8−10 голов — от 25 миллионов. Получается, сейчас «Зенит» должен выйти на рынок и купить нападающего за 40 миллионов. И люди начнут гундеть.