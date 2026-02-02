Этот трансфер разрушит «Зенит»: в РПЛ едет скандалист, который довел даже Моуринью

Главная цель «Зенита» в это трансферное окно — покупка форварда. После ухода Лусиано Гонду и Матео Кассьерры в команде остался только Александр Соболев, который в первой части РПЛ отличился всего три раза и регулярно нарывался на критику.
Главным кандидатом на переезд в Санкт-Петербург оказался Джон Дуран из «Фенербахче». 22-летний форвард еще недавно выступал в АПЛ за «Астон Виллу» и считался перспективным. Но беспорядочные смены клубов и несколько скандалов довели футболиста до потенциального трансфера в РПЛ.
Недавно за Дураном охотились все топ-клубы
Колумбиец оказался в АПЛ всего в 20 лет. «Астон Вилла» вывалила за игрока без опыта в Европе 29,5 миллиона евро — котлета прилетела «Чикаго Файр». В МЛС нападающий провел год — вышел в 28 матчах и оформил 8+6. Сами американцы заплатили за Джона лишь 1,7 млн евро и мощно наварились на продаже.
Бирмингемцев привлекли физические данные форварда. Джон всегда выделялся скоростью — в академии «Энвигадо» даже начинал вингером, но благодаря чутью тренера Вильберта Переа перешел на страйкера. С возрастом у Дурана появилась мышечная мощь, он научился доминировать в верховых единоборствах и обрел волшебное голевое чутье. Первый мяч он забил уже в 15 лет, девять месяцев и 18 дней —- моложе гол в чемпионате Колумбии случился лишь раз.
В «Вилле» форвард тоже поражал эффективностью — в первом полноценном сезоне (2023/24) наклепал пять мячей в АПЛ всего за 462 минуты на поле: в среднем забил почти по голу за игру. В следующей кампании он стрелял голами в АПЛ раз в 89,4 минуты — молодой нападающий выглядел большим талантом и привлекал топ-клубы.
«У Джона всегда было желание совершенствоваться, — вспоминал первый тренер форварда Переа. — Мы обратили внимание на Ромелу Лукаку, потому что он тоже физически сильный нападающий с похожими характеристиками. Мы многое позаимствовали у Луиса Суареса и Карима Бензема. Смотрели, как они находят пространство в штрафной, двигаются с мячом и без него. Эти игроки были для него образцами. Наша цель состояла в том, чтобы сделать его нападающим, которые не только забивает голы, но и взаимодействует с партнерами на высоком уровне».
И Дуран действительно вырос очень интересным игроком. Уже летом 2024-го, спустя полгода после переезда в Англию, им заинтересовался «Челси». Еще через год форварда хантили гранды АПЛ и других топ-лиг. В январе 2025-го несколько источников сообщали, что «ПСЖ» хочет Дурана в обмен на Рандаля Коло-Муани — между прочим, финалиста чемпионата мира.
Бирмингемцы хотели за 21-летнего нападающего 100 миллионов евро. Издание As с опорой на советника клуба по спортивным вопросам Луиша Кампуша сообщало, что подписание Дурана — ключевая сделка для «ПСЖ». В числе потенциальных покупателей называли и «Реал» с «Барселоной».
Однако у самого Джона что-то забарахлило с планированием карьеры — вместо трансфера в клуб-гранд он уехал в Саудовскую Аравию. В итоге последний год Дуран напоминал о себе только скандалами.
Проявил тяжелый характер сразу после переезда в Европу
Демоны Дурана проявлялись еще во времена игры за «Виллу», но тогда огромные перспективы и страсть на поле оберегали шумного форварда. Так летом 2024-го — через полгода после перехода в клуб — 20-летний Джон обиделся из-за малого игрового времени: собрался в «Вест Хэм» и открыто это показывал. На прямом эфире в соцсетях он сделал жест в поддержку лондонцев и удалил упоминания «Виллы» из своего профиля, чем разозлил фанов.
Игроку все прощали, в него сильно верили. В защиту колумбийца выступил даже главный тренер. «Эмери очень уверен в Джоне Дуране, очень. Он считает, что Джон станет одним из лучших нападающих мира уже в ближайшие 12 месяцев. На 100% убежден в этом», — говорил спортивный директор Мончи.
Унаи вписывался за Джона перед болельщиками — уверяя их, что форвард вовсе не хочет никуда уходить. В декабре 2024-го колумбиец наступил на спину защитника «Ньюкасла» Фабиана Шера — получил прямую красную и три матча бана в АПЛ. Даже после такого Эмери говорил, что наказание незаслуженно, а на строгое решение повлияло дурное реноме форварда — оно сформировалось в АПЛ всего за год: «Да, очевидно, это [дисквалификация] из-за его репутации. Он так быстро извинился перед Шером. Он не собирался его пинать. Сегодня, справедливо или нет, ВАР существует для того, чтобы сделать лучший выбор. Потому что это не явная красная карточка. Наказание слишком серьезное, так как он не собирался этого делать».
Это самые запоминающиеся косяки форварда в Англии — а ведь были менее медийные проколы. Джон нередко опаздывал на тренировки, срывал командные собрания и ругался даже с Эмери. Нападающий психовал из-за ограниченного времени на поле, но на момент перехода ноунейм из Южной Америки конкурировал с форвардом сборной Англии Олли Уоткинсом. Также сообщалось, что Дуран симулировал травмы перед медицинским штабом «Виллы».
Лучше всех о времени Дурана в Бирмингеме отозвался капитан Джон Макгин: «Джон… Он немного двинутый. Порой иметь его в команде — сущий кошмар. Но иногда он потрясающе хорош».
Продержался в «Аль-Насре» полгода и запомнился грязным удалением
В январе 2025-го колумбиец уехал в Саудовскую Аравию — «Аль-Наср» выложил 77 миллионов евро и избавил «Виллу» от проблемного актива. Джон, видимо, не слишком хорошо изучил культуры страны — проблемы накрыли сразу же. Футболисту запретили жить вместе с девушкой, так как они не состояли в официальных отношениях. Сообщалось, что Джон для решения этой проблемы переедет в соседний Бахрейн и оттуда станет летать на тренировки и игры.
Всего через несколько месяцев Джон заскучал по Европе и добился от «Аль-Насра» аренды в «Фенербахче». За полгода в Саудовской Аравии он набил достойную статистику — 12 голов в 18 играх. Но все это — в условиях слабой конкуренции. При этом самый яркий хайлайт Дюрана — прямая красная в матче с «Аль-Иттифаком» за пощечину.
В «Фенербахче» подозревался в двухмесячной симуляции
«Фенербахче» привлек Джона шансов поработать с Жозе Моуринью, вот только колумбиец вывел из себя даже португальца. Форвард опоздал на сборы стамбульцев — просто не пришел на первую тренировку. Моур заявил: «Это неуважение. Здесь есть четкие правила, и тот, кто их не соблюдает, понесет наказание. Мы поговорим с ним, когда он появится, если он это сделает».
В августе Моуринью уволили, и Дуран потерял мотивацию — пропустил сентябрь и октябрь из-за травмы, которую, возможно, симулировал. Турецкие медиа писали, что в клубе не понимают повреждение Джона, ведь МРТ не показывает никаких нарушений. При этом форвард постоянно жаловался на боль.
К зиме Джон наконец начал стабильно играть. 1 декабря вонзил второй мяч в турецком чемпионате — сравнял счет в матче с «Галатасараем» (1:1). Радостный форвард запрыгнул на рекламный щит и схватил себя за пах — поведение взбесило турецких болельщиков. Футболисту угрожали даже судом, но дело не продвинулось.
За несколько дней до этого он получил прямую красную карточку в Лиге Европы — грубо влетел в голову защитника «Ференцвароша». Изначально Джон получил два матча дисквалификации, но после бан сократили до одного — видимо, перед УЕФА репутация форварда была еще не такая грязная.
В январе «Фенер» начал переговоры с «Аль-Насром» о досрочном расторжении аренды. От такого психа опешили даже пылкие турки, которым надоела бесконечная борьба добра со злом внутри Дурана. На последние две игры Джон не попал в заявку, а 2 февраля клуб официально отзаявил бузотера.
Сообщается, что Дуран уже вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта. Неизвестно, поможет ли такой неуправляемый футболист Сергею Семаку в борьбе за чемпионство. Игровые навыки однозначно делают колумбийца, возможно, сильнейшим страйкером РПЛ. Но огромное эго и вспыльчивость могут слишком вознести Джона в своих глаза перед партнерами и соперниками — все-таки еще год назад он котировался в АПЛ как один из главных проспектов. Правда, потенциал колумбиец не реализовывает и пока оставляет впечатление Балотелли на минималках.
Автор: Артемий Кутейников