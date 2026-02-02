Этот трансфер разрушит «Зенит»: в РПЛ едет скандалист, который довел даже Моуринью

Унаи вписывался за Джона перед болельщиками — уверяя их, что форвард вовсе не хочет никуда уходить. В декабре 2024-го колумбиец наступил на спину защитника «Ньюкасла» Фабиана Шера — получил прямую красную и три матча бана в АПЛ. Даже после такого Эмери говорил, что наказание незаслуженно, а на строгое решение повлияло дурное реноме форварда — оно сформировалось в АПЛ всего за год: «Да, очевидно, это [дисквалификация] из-за его репутации. Он так быстро извинился перед Шером. Он не собирался его пинать. Сегодня, справедливо или нет, ВАР существует для того, чтобы сделать лучший выбор. Потому что это не явная красная карточка. Наказание слишком серьезное, так как он не собирался этого делать».