Французский футболист Перрен покинул «Краснодар»

Полузащитник продолжит карьеру в «Лилле».

Источник: ФК «Краснодар»

ТАСС, 2 февраля. Французский полузащитник Гаэтан Перрен покинул футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба краснодарской команды.

Игрок продолжит карьеру во французском «Лилле».

Перрену 29 лет, игрок перешел в «Краснодар» из французского «Осера» в июле 2025 года. За французский клуб полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 25 голевых передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в прошлом сезоне. В составе «Краснодара» он провел 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.