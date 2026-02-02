Французский футболист Перрен покинул «Краснодар»

Перрену 29 лет, игрок перешел в «Краснодар» из французского «Осера» в июле 2025 года. За французский клуб полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 25 голевых передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в прошлом сезоне. В составе «Краснодара» он провел 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.