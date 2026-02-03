Зимний спор: клубы РПЛ сыграют турнир в Эмиратах

— Перестройка логична, так как не все легионеры должным образом оправдывали ожидания и отрабатывали вложенные в них средства, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Логично было обменять Гонду на Дивеева, который долгие годы был одним из лидеров ЦСКА, игроком сборной России. Он обладает характером и достаточным мастерством, чтобы помочь выиграть золото РПЛ. Тогда как Гонду давно не проходил в состав. А Дивеев добавит качества «Зениту» и в защите, и при стандартах у чужих ворот, где он много забивал голов. Что касается Жерсона, то он явно не вписался в команду, поэтому хорошо, что его сумели выгодно продать. А Касьерра также сбавил после очень результативного для себя позапрошлого сезона.