Зимний спор: клубы РПЛ сыграют турнир в Эмиратах

Четыре российских топ-клуба в первой половине февраля сыграют на Зимнем Кубке РПЛ — одном из главных событий зимней паузы в нашем футбольном сезоне. Турнир состоится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где его участники — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» — проверят свою готовность к решающей весенней части чемпионата и Кубка России.
«Краснодар»
Весной прошлого года «быки» впервые в истории стали чемпионами России. Сохранив почти весь состав и точечно усилившись, они успешно провели и первую часть нынешнего чемпионата. На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером, но отрыв от занимающего вторую строчку «Зенита» после 18 туров составляет всего одно очко.
Также подопечные Мурада Мусаева продолжают борьбу в Кубке России, где в марте им предстоят два полуфинальных матча «Пути РПЛ» против ЦСКА. В случае успеха до трофея южному клубу останется взять верх еще над двумя соперниками.
Нынешней зимой «Краснодар» пока пассивно ведёт себя на трансферном рынке. Накануне старта Зимнего Кубка РПЛ клуб покинул полузащитник Гаэтан Перрен, ушедший во французский «Лилль». Он пробыл в рядах чемпиона России всего полгода, придя летом из «Осера», лидером которого был несколько лет. Тот переход считался одним из самых громких трансферов в РПЛ из Европы за последние годы. Но в итоге французский хавбек не смог выиграть конкуренцию у конкурентов и отправился назад в Лигу 1.Трансферов на вход «Краснодар» нынешней зимой пока не делал. Наиболее близким считался в начале января переход лучшего бомбардира «Пари Нижний Новгород» Хуана Боселли, но по прошествии месяца уругвайский нападающий по-прежнему находится в расположении нижегородцев и тренируется с ними на сборах в Турции.
Сама команда продолжает сохранять ключевых футболистов чемпионского сезона — нападающего Джона Кордобу, атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна, опорного полузащитника Александра Черникова, вратаря Станислава Агкацева и многих других.
— Команда планомерно готовится ко второй части сезона, не форсируя набор формы, но и не затягивая его, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Сейчас, когда клуб выиграл золото РПЛ и лидирует в нынешнем сезоне, главное — стабильность состава и всей системы. Она есть. На Зимнем Кубке можно проверить свои силы в матчах с сильными соперниками, сделать коррективы в игре и уверенно провести последние недели подготовки, чтобы сразу брать в свои руки инициативу в чемпионате.
«Зенит»
Потеряв в прошлом году чемпионство после шести лет гегемонии в РПЛ, петербургский клуб усиленно пытается вернуться на вершину. Он дышит в спину лидеру, но при этом перестраивается на ходу. Так, в январе «Зенит» расстался с двумя нападающими — Маттео Касьеррой и Лусиану Гонду. Первый вернулся в Южную Америку, а второй был обменян в ЦСКА на центрального защитника Игоря Дивеева. В нападении из ведущих игроков у «Зенита» пока остается только Александр Соболев.
Кроме того, сине-бело-голубые продали назад в Бразилию полузащитника Жерсона. Он пришел в «Зенит» летом, но так и не заиграл. С учетом больших трат на него этот игрок мог стать главным трансферным провалом клуба за многие годы, но продажей в «Крузейро» Питер вернул если не всё, то большую часть потраченных денег. При этом он приобрел из-за океана другого бразильского атакующего полузащитника — Джона Джона.
Помимо чемпионата «Зенит» продолжает выступать и в Кубке. Правда, там он уже вылетел из «Пути РПЛ». Но сохраняет шансы выиграть трофей через «Путь регионов», где в марте ему предстоит выездной матч с калининградской «Балтикой».
— Перестройка логична, так как не все легионеры должным образом оправдывали ожидания и отрабатывали вложенные в них средства, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Логично было обменять Гонду на Дивеева, который долгие годы был одним из лидеров ЦСКА, игроком сборной России. Он обладает характером и достаточным мастерством, чтобы помочь выиграть золото РПЛ. Тогда как Гонду давно не проходил в состав. А Дивеев добавит качества «Зениту» и в защите, и при стандартах у чужих ворот, где он много забивал голов. Что касается Жерсона, то он явно не вписался в команду, поэтому хорошо, что его сумели выгодно продать. А Касьерра также сбавил после очень результативного для себя позапрошлого сезона.
ЦСКА
Армейцы выиграли в прошлом сезоне Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны, но неожиданно потеряли своего главного тренера Марко Николича. Серб не договорился с ЦСКА о новом контракте и уехал в греческий АЕК. Приглашенный на его место в условиях аврала швейцарец Фабио Челестини пока оправдывает надежды. Летом он выиграл Суперкубок России, а затем успешно прошел почти всю первую часть сезона.
Лишь ближе к зимней паузе случилась просадка из-за недостаточно широкой обоймы игроков. Поэтому ЦСКА ушел на перерыв на четвертом месте в чемпионате. Но всего лишь на четыре очка отстал от лидера, с которым также сыграет в Кубке.
Между тем в январе, еще до сборов, Челестини получил солидное усиление — обменянный на Дивеева Гонду должен решить проблему с нападением, мучившую команду большую часть лета и осени. А уведенный у «Локомотива» многолетний капитан и воспитанник железнодорожников Дмитрий Баринов, вероятно, укрепит полузащиту.
— Баринов однозначно усилит армейцев — это один из лучших игроков РПЛ в своем амплуа плюс обладает настоящими лидерскими качествами, что важно для борьбы за чемпионство, — заявил «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Есть сомнение в обмене Дивеева на Гонду. Уход Игоря, по крайней мере в первое время, ослабит оборону команды, хотя потом это можно нивелировать. Но я не вижу, как аргентинец решит проблему нападения. Да, он полтора года назад был результативен в «Зените», когда только пришел туда. Но затем сбавил и не случайно оказался в глухом запасе. Так что это рискованный трансфер. И на сборах в матчах против сильных команд будет интересно посмотреть, насколько он вписывается в игру.
«Динамо»
Московские динамовцы проводят первый месяц подготовки под руководством нового штаба — главного тренера Ролана Гусева и его ассистентов Юрия Жиркова и Романа Шаронова. В январе они уже сыграли один турнир в Эмиратах, где встречались с двумя китайскими клубами — «Шанхай Шэньхуа» и «Чэнду Жунчень». Оба матча закончились вничью и сериями пенальти, первую из которых «Динамо» проиграло, вторую выиграло.
На Зимнем Кубке должен дебютировать бразильский новичок бело-голубых защитник Давид Рикардо. Именно там можно будет в гораздо большей степени понять, в какой футбол будет играть «Динамо» при Гусеве, который принял команду на 10-м месте в чемпионате и весной попытается поднять её ближе к лидерам, а также выиграть Кубок страны, в полуфинале «Пути РПЛ» которого в марте команда дважды сыграет с московским «Спартаком».
— Гусев принял команду в очень непростом положении, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Она полностью провалилась в первой части сезона, хорошо хоть в Кубке прошла дальше и сохраняет шансы на трофей. Но предстоит еще много работы новому тренерскому штабу. И первые ее результаты мы сейчас увидим на Зимнем Кубке.
Матчи Зимнего Кубка РПЛ пройдут в Абу-Даби 3, 6 и 10 февраля. Весенняя часть сезона начнется в конце февраля.
Автор: Алексей Фомин