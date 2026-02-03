Семак выбрал важную роль для Джона Джона в «Зените»: «В предыдущих командах тоже это делал»

Сегодня, 3 февраля, Джон сыграл 63 минуты в товарищеском матче против московского «Динамо» (2:1), отметившись голевой передачей.
— Дебют Джона Джона, и сразу голевая передача. Как его игра смотрелась вашими глазами?
— Ему непросто пришлось сегодня с Касересом, игра достаточно плотной была. Ему нужно втянуться в игровой режим, в тонус, в котором будет проходить большинство матчей нашего чемпионата, где много борьбы, а единоборства и игра один в один имеют большое значение. Ему потребовалось немного времени на адаптацию в начале матча, а потом он смотрелся очень прилично. Это игрок с хорошим футбольным интеллектом, с хорошей передачей. Он хорошо может сыграть и в одно и в два касания, и сам отдать, и пробить. Думаю, что все у него будет хорошо, он оставил приятное впечатление.
— Еще он подавал угловые и участвовал в розыгрыше штрафного…
— Да, да.
— Значит ли это, что эти компоненты — одни из его сильных сторон?
— Да, этот игрок умеет это делать. В своих предыдущих командах он тоже это делал — исполнял стандартные положения. Он один из тех наших игроков, которые могут стандартные положения исполнять, — заявил Семак в интервью пресс-службе петербуржцев.
Следующий контрольный матч «Зенит» проведет против «Краснодара» в пятницу, 6 февраля.