Семак выбрал важную роль для Джона Джона в «Зените»: «В предыдущих командах тоже это делал»

— Ему непросто пришлось сегодня с Касересом, игра достаточно плотной была. Ему нужно втянуться в игровой режим, в тонус, в котором будет проходить большинство матчей нашего чемпионата, где много борьбы, а единоборства и игра один в один имеют большое значение. Ему потребовалось немного времени на адаптацию в начале матча, а потом он смотрелся очень прилично. Это игрок с хорошим футбольным интеллектом, с хорошей передачей. Он хорошо может сыграть и в одно и в два касания, и сам отдать, и пробить. Думаю, что все у него будет хорошо, он оставил приятное впечатление.