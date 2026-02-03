Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.18
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

Семак выбрал важную роль для Джона Джона в «Зените»: «В предыдущих командах тоже это делал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о дебюте бразильского полузащитника Джона Джона за петербургский клуб.

Источник: ФК "Зенит"

Сегодня, 3 февраля, Джон сыграл 63 минуты в товарищеском матче против московского «Динамо» (2:1), отметившись голевой передачей.

— Дебют Джона Джона, и сразу голевая передача. Как его игра смотрелась вашими глазами?

— Ему непросто пришлось сегодня с Касересом, игра достаточно плотной была. Ему нужно втянуться в игровой режим, в тонус, в котором будет проходить большинство матчей нашего чемпионата, где много борьбы, а единоборства и игра один в один имеют большое значение. Ему потребовалось немного времени на адаптацию в начале матча, а потом он смотрелся очень прилично. Это игрок с хорошим футбольным интеллектом, с хорошей передачей. Он хорошо может сыграть и в одно и в два касания, и сам отдать, и пробить. Думаю, что все у него будет хорошо, он оставил приятное впечатление.

— Еще он подавал угловые и участвовал в розыгрыше штрафного…

— Да, да.

— Значит ли это, что эти компоненты — одни из его сильных сторон?

— Да, этот игрок умеет это делать. В своих предыдущих командах он тоже это делал — исполнял стандартные положения. Он один из тех наших игроков, которые могут стандартные положения исполнять, — заявил Семак в интервью пресс-службе петербуржцев.

Следующий контрольный матч «Зенит» проведет против «Краснодара» в пятницу, 6 февраля.