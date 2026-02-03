«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Пюник», Гарсия и Бонгонда забили по голу

Счет во втором тайме открыл Ливай Гарсия. Тринидадец отличился на 61-й минуте. Второй мяч красно-белых на 83-й минуте забил Тео Бонгонда.
Товарищеский матч
«Спартак» (Россия) — «Пюник» (Армения) — 2:0 (0:0).
Голы: Гарсия, 61 (1:0). Бонгонда, 83 (2:0).
Первый тайм: Максименко (к), Денисов, Джику, Умяров, Рябчук, Мартинс, Лайкин (Массалыга, 34), Саусь, Барко, Маркиньос, Угальде.
Второй тайм: Довбня, Хлусевич, Литвинов, Ву (Гузиев, 84), Дмитриев, Зобнин, Жедсон, Солари, Бонгонда (Сорокин, 84), Гарсия, Заболотный.
Предупреждение: Дмитриев, 89.
3 февраля. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».