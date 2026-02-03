Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.18
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2

«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Пюник», Гарсия и Бонгонда забили по голу

«Спартак» в товарищеском матче победил «Пюник» — 2:0.

Источник: ФК "Спартак"

Счет во втором тайме открыл Ливай Гарсия. Тринидадец отличился на 61-й минуте. Второй мяч красно-белых на 83-й минуте забил Тео Бонгонда.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Пюник» (Армения) — 2:0 (0:0).

Голы: Гарсия, 61 (1:0). Бонгонда, 83 (2:0).

Первый тайм: Максименко (к), Денисов, Джику, Умяров, Рябчук, Мартинс, Лайкин (Массалыга, 34), Саусь, Барко, Маркиньос, Угальде.

Второй тайм: Довбня, Хлусевич, Литвинов, Ву (Гузиев, 84), Дмитриев, Зобнин, Жедсон, Солари, Бонгонда (Сорокин, 84), Гарсия, Заболотный.

Предупреждение: Дмитриев, 89.

3 февраля. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».