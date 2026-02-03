Джон Джон о дебюте за «Зенит»: «Мне точно нужно прибавлять, мне есть, куда расти»

В игре с «Динамо» 23-летний бразилец отметился голевой передачей на Александра Ерохина.
«Чувствую себя отлично — в этом году у меня за спиной две игры, которые я провел в Бразилии, плюс качественные, очень хорошие тренировки в рамках сборов с “Зенитом”. Все это помогло мне себя хорошо чувствовать. При этом, мне точно нужно прибавлять — есть, куда расти. Буду стараться наращивать обороты, чтобы к возобновлению официальных матчей быть на максимуме возможностей», — приводит слова Джона Джона пресс-служба «Зенита».
«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.