Джон Джон о дебюте за «Зенит»: «Мне точно нужно прибавлять, мне есть, куда расти»

«Чувствую себя отлично — в этом году у меня за спиной две игры, которые я провел в Бразилии, плюс качественные, очень хорошие тренировки в рамках сборов с “Зенитом”. Все это помогло мне себя хорошо чувствовать. При этом, мне точно нужно прибавлять — есть, куда расти. Буду стараться наращивать обороты, чтобы к возобновлению официальных матчей быть на максимуме возможностей», — приводит слова Джона Джона пресс-служба «Зенита».