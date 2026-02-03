Саусь дебютировал за «Спартак», а первую победу Карседо принесла схема с парой нападающих

Так что чем ближе сезон, тем интереснее. Особенно в случае со «Спартаком», который получил нового тренера и первый матч со сборной Китая провел в закрытом режиме. Все, что о той встрече донесли до широкой публики помимо итогового счета, — это информация о том, что красно-белые провели два тайма разными составами. В первой половине играли по привычной расстановке 4−3−3, в центре обороны в отсутствие Ву пару Литвинову составил Умяров, а счет открыл Мартинс. После перерыва красно-белые перестроились на схему с парой нападающих, и один из них — Заболотный — установил итоговый результат (2:2). Ну, а Хуан Карлос Карседо пообещал дежурное: дальше играть лучше, чем в этот раз.