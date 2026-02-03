Саусь дебютировал за «Спартак», а первую победу Карседо принесла схема с парой нападающих

03 февр 16:00 Спартак — Пюник 2:0.
Можно по-разному относиться к просмотру контрольных матчей. Некоторые — даже в начальной стадии зимних сборов — хотят видеть от любимой команды все и сразу. Ругаются и спорят до хрипоты или треснувшей клавиатуры. Другие относятся к спаррингам спокойнее. Примерно так, как ушедший недавно из жизни Борис Игнатьев, от которого не раз приходилось слышать такое определение, как «игры понарошку». Но опять же, не стоит воспринимать это буквально, потому что необходимую информацию тренерский штаб получает и на ее основании делает выводы, последствия которых мы видим уже по ходу официального сезона.
Так что чем ближе сезон, тем интереснее. Особенно в случае со «Спартаком», который получил нового тренера и первый матч со сборной Китая провел в закрытом режиме. Все, что о той встрече донесли до широкой публики помимо итогового счета, — это информация о том, что красно-белые провели два тайма разными составами. В первой половине играли по привычной расстановке 4−3−3, в центре обороны в отсутствие Ву пару Литвинову составил Умяров, а счет открыл Мартинс. После перерыва красно-белые перестроились на схему с парой нападающих, и один из них — Заболотный — установил итоговый результат (2:2). Ну, а Хуан Карлос Карседо пообещал дежурное: дальше играть лучше, чем в этот раз.
Во вторник в матче с третьей командой чемпионата Армении испанский тренер выбрал новую версию состава: Максименко, Денисов, Умяров, Джику, Рябчук, Лайкин, Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде. Самые интересные моменты — дебют в роли правого вингера новичка Сауся и выход с первых минут 22-летнего полузащитника Лайкина. «Спартак» на протяжении нескольких лет отправлял своего воспитанника в аренды («Арсенал», «Енисей» и дважды «Нефтехимик»), а в текущем сезоне Максим не провел ни одного официального матча. Лайкин подменял в центре поля Умярова, который снова действовал в обороне. Но — только до 34-й минуты.
Карседо, не дожидаясь перерыва, затеял перестройку, вернув Наиля в опорную зону. Денисов сместился в центр защиты в пару к Джику, а Саусь опустился ниже. Впрочем, что до этого, что после перестановок игроки на правом фланге регулярно менялись позициями, и, например, латерали впереди выдвигались на позицию правого инсайда. Именно так была организована максимально близкая к взятию ворот атака, по ходу которой Саусь обыгрался с Массалыгой (он сменил Лайкина), но удар принял на себя защитник. Забить же в первом тайме скорее мог «Пюник», однако Максименко в одной атаке вытянул из угла удар Алемао и тут же впечатляюще среагировал на добивание.
Спартаковский состав на второй тайм изменился полностью: Довбня, Хлусевич, Ву, Литвинов, Дмитриев, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Солари, Бонгонда, Гарсия, Заболотный. И это снова был вариант с ярко выраженной парой нападающих, которые получали активную поддержку с флангов. А свежие силы и идеи довольно быстро трансформировались в моменты у ворот Авагяна. Не имевший до перерыва серьезной работы голкипер «Пюника» справился с ударом Заболотного с подбора и попыткой Солари закрутить мяч в дальний угол.
В конце концов количество трансформировалось в качество в виде гола Ливая. Да, ему помог (а вратарю серьезно помешал) рикошет от защитника, но в целом голевая атака была хороша во всем. Начиная с действий Жедсона и заканчивая неожиданным для соперника включением оказавшегося в чужой штрафной Ву, который записал на свой счет результативную передачу.
А уже в концовке — в затяжной атаке после вброса аута Хлусевичем — самым расторопным в штрафной оказался Бонгонда, который нашел свой шанс, когда на защиту «Пюника» давили Ву, Заболотный и Гарсия. И тут же Тео сменил 17-летний нападающий Сорокин.
Конечно, далекоидущих выводов после первой победы Карседо делать не стоит, но очевидно: у нового тренера уже есть план Б и альтернативная схема. Которая работает и дает результат. И любопытно, как все будет идти дальше. Следующий матч у «Спартака» в субботу — с китайским «Далянем».