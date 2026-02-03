Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Милан
П1
3.07
X
3.18
П2
2.54
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
Бубнов рассказал о состоянии своего здоровья после ухода из прямого эфира

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент. Шоу» прокомментировал состояние своего здоровья.

Источник: Чемпионат.com

Ранее 70-летний эксперт покинул предыдущий прямой эфир шоу.

«Был мышечный спазм, который вызвал очень сильную боль в солнечном сплетении и животе. Это сбило дыхание, мне тяжело было дышать и, как следствие, тяжело было говорить. Первый раз он [спазм] достаточно быстро прошел, я вернулся, а второй раз — нет. Пришлось обследоваться, здесь клиника рядом хорошая. Они меня полностью обследовали, ничего не нашли, но буквально все органы обследовали с ног до головы. Вечером я уже сам поехал домой, нормально спал и утром встал, как будто ничего не было. Сейчас чувствую себя прекрасно», — сказал Бубнов.