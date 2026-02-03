Бубнов рассказал о состоянии своего здоровья после ухода из прямого эфира

«Был мышечный спазм, который вызвал очень сильную боль в солнечном сплетении и животе. Это сбило дыхание, мне тяжело было дышать и, как следствие, тяжело было говорить. Первый раз он [спазм] достаточно быстро прошел, я вернулся, а второй раз — нет. Пришлось обследоваться, здесь клиника рядом хорошая. Они меня полностью обследовали, ничего не нашли, но буквально все органы обследовали с ног до головы. Вечером я уже сам поехал домой, нормально спал и утром встал, как будто ничего не было. Сейчас чувствую себя прекрасно», — сказал Бубнов.