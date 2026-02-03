Ричмонд
Агкацев — об уходе футболиста из «Краснодара»: «Был душой коллектива»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал уход французского полузащитника Гаэтана Перрена из российского клуба.

Источник: Sport24

Вчера, 2 февраля, Перрен перебрался из «Краснодара» во французский «Лилль», проведя в составе «быков» всего полсезона.

«Перрена запомню веселым игроком. Он был душой коллектива. Наверное, не ожидал, что так быстро уйдет. Так решили. Но он хороший игрок. Перрен был коллективным игроком. Хотелось бы, чтобы он был в команде», — заявил Агкацев в интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 29-летний Гаэтан Перрен провел за «Краснодар» 20 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.