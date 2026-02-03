Агкацев — об уходе футболиста из «Краснодара»: «Был душой коллектива»

«Перрена запомню веселым игроком. Он был душой коллектива. Наверное, не ожидал, что так быстро уйдет. Так решили. Но он хороший игрок. Перрен был коллективным игроком. Хотелось бы, чтобы он был в команде», — заявил Агкацев в интервью «Чемпионату».