Алвес — о ценах в России: «Стрижка 5000 рублей, в Бразилии — 800. Видите, какая разница!»

— Какая у тебя самая большая покупка?
— Благодаря моему переходу папа сумел купить землю в Бразилии, будет строить дом. Мама смогла сделать необходимые операции. У меня еще очень много желаний, которые нужно воплотить в жизнь. Самая большая — построить дом мечты моей мамы. Мне нужно еще заработать!
— Раз уж заговорили о деньгах, цены в России сильно отличаются от бразильских?
— Сильно. Например, в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии — 800 рублей. Видите, какая разница?
Но если мы говорим о супермаркетах и ресторанах, отличий практически нет.
— Хлеб?
— 1 реал. Это около 60 рублей. В России хлеб стоит примерно так же.
— Главное отличие России от Бразилии?
— Климат. У меня на родине многие города на побережье, есть пляжи. Здесь такого нет…
— Какой российский город больше всего тебя удивил?
— Москва — самое красивое место в мире, которое я только видел. Это самый чистый и безопасный город! Все очень хорошо сделано. Очень удивлен Москвой.
— Топ-3 места в Москве?
— Итальянский ресторан La Bottega Siciliana. Второе — в моем доме есть турецкий ресторан, спускаюсь на первый этаж и, когда нет еды, иду туда. Третье — торговый центр рядом с домом.
Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Автор: Микеле Антонов