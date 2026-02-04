«Зенит» отдал Эраковича в аренду в «Црвену Звезду»

Сербский футболист выступал за «Зенит» с 2023 года. В этом сезоне 25-летний Эракович провел за питерскую команду 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с питерским клубом рассчитан до июня 2027-го.