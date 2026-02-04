Ричмонд
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

«Зенит» отдал Эраковича в аренду в «Црвену Звезду»

«Зенит» объявил о переходе защитника Страхини Эраковича в «Црвену Звезду» на правах аренды.

Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26.

Сербский футболист выступал за «Зенит» с 2023 года. В этом сезоне 25-летний Эракович провел за питерскую команду 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с питерским клубом рассчитан до июня 2027-го.

Эракович играл за «Црвену Звезду» до перехода в «Зенит» и стал в ее составе трехкратным чемпионом Сербии и трехкратным победителем Кубка страны.

После 21 тура «Црвена Звезда» с 48 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии.