Комментатор Керимов о Дуране в «Зените»: «С этим парнем все понятно. На первом месте — финансы»

— А какая мотивация у самого Дурана продолжить карьеру в России?
— Да с ним все в целом понятно. Парень в 22 года уезжает из АПЛ, имея классные предложения в Европе, в Саудовскую Аравию, затем в Турцию. Ну… С ним все ясно, да? Финансовый аспект стоит для него на первом месте, а спортивная составляющая отходит на второй план. Другого объяснения у меня просто нет.
— Вот как?
— Вот зачем талантливый футболист, у которого хорошая статистика в АПЛ, уезжает в столь раннем возрасте в саудовский «Аль-Наср»? Значит, ему очень важны комфортные условия.
— Мажор?
— Даже не знаю, как его правильнее назвать. Но лично я в его путешествиях в Саудовскую Аравию, Турцию и Россию именно спортивного интереса не вижу. Просто судите сами. Дуран за «Астон Виллу» забивал в Лиге чемпионов победный гол «Баварии», карьера развивалась поступательно, но он выбрал «Аль-Наср».
— «Зенит» рискует, беря в аренду такого игрока?
— Характер у него, конечно, непростой. Не всегда держит себя в руках. Может удалиться на ровном месте, как это было в матче «Фенера» против «Ференцвароша» в Лиге Европы. То есть в комплексе Дуран — тот игрок, с которым нужно работать и направлять его.
— Значит, по-вашему, подписание Дурана не гарантирует «Зениту» чемпионства?
— Смотрите. Футболист нигде надолго не задерживается. Довольно странное развитие карьеры. Часто меняет команды. Поэтому где гарантия, что он сделает разницу в «Зените»? «Фенербахче» он результат не принес. Хотя по своему уровню чемпионат Турции сопоставим с РПЛ. И вот там у Дурана объективно не получилось, хотя выше я и указал те обстоятельства, которые помешали ему выступить ярче. Почти вся группа атаки обновилась.
— Но в «Зените» ему с листа придется сыгрываться с новыми партнерами.
— Согласен. В РПЛ осталось всего 12 туров. «Зениту» надо обходить «Краснодар», а Дурану за короткое время нужно будет дать результат. Времени на то, чтобы сыграться, ему уже никто, по сути, не предоставит…