Комментатор Керимов о Дуране в «Зените»: «С этим парнем все понятно. На первом месте — финансы»

— Смотрите. Футболист нигде надолго не задерживается. Довольно странное развитие карьеры. Часто меняет команды. Поэтому где гарантия, что он сделает разницу в «Зените»? «Фенербахче» он результат не принес. Хотя по своему уровню чемпионат Турции сопоставим с РПЛ. И вот там у Дурана объективно не получилось, хотя выше я и указал те обстоятельства, которые помешали ему выступить ярче. Почти вся группа атаки обновилась.