Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Комментатор Керимов о Дуране в «Зените»: «С этим парнем все понятно. На первом месте — финансы»

Комментатор Эльвин Керимов, эксперт по турецкому футболу, в интервью «СЭ» объяснил, зачем 22-летний нападающий Джон Дуран решил продолжить карьеру в «Зените».

Источник: Abdullah Ahmed/Getty Images

— А какая мотивация у самого Дурана продолжить карьеру в России?

— Да с ним все в целом понятно. Парень в 22 года уезжает из АПЛ, имея классные предложения в Европе, в Саудовскую Аравию, затем в Турцию. Ну… С ним все ясно, да? Финансовый аспект стоит для него на первом месте, а спортивная составляющая отходит на второй план. Другого объяснения у меня просто нет.

— Вот как?

— Вот зачем талантливый футболист, у которого хорошая статистика в АПЛ, уезжает в столь раннем возрасте в саудовский «Аль-Наср»? Значит, ему очень важны комфортные условия.

— Мажор?

— Даже не знаю, как его правильнее назвать. Но лично я в его путешествиях в Саудовскую Аравию, Турцию и Россию именно спортивного интереса не вижу. Просто судите сами. Дуран за «Астон Виллу» забивал в Лиге чемпионов победный гол «Баварии», карьера развивалась поступательно, но он выбрал «Аль-Наср».

— «Зенит» рискует, беря в аренду такого игрока?

— Характер у него, конечно, непростой. Не всегда держит себя в руках. Может удалиться на ровном месте, как это было в матче «Фенера» против «Ференцвароша» в Лиге Европы. То есть в комплексе Дуран — тот игрок, с которым нужно работать и направлять его.

— Значит, по-вашему, подписание Дурана не гарантирует «Зениту» чемпионства?

— Смотрите. Футболист нигде надолго не задерживается. Довольно странное развитие карьеры. Часто меняет команды. Поэтому где гарантия, что он сделает разницу в «Зените»? «Фенербахче» он результат не принес. Хотя по своему уровню чемпионат Турции сопоставим с РПЛ. И вот там у Дурана объективно не получилось, хотя выше я и указал те обстоятельства, которые помешали ему выступить ярче. Почти вся группа атаки обновилась.

— Но в «Зените» ему с листа придется сыгрываться с новыми партнерами.

— Согласен. В РПЛ осталось всего 12 туров. «Зениту» надо обходить «Краснодар», а Дурану за короткое время нужно будет дать результат. Времени на то, чтобы сыграться, ему уже никто, по сути, не предоставит…