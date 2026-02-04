ФИФА сняла с «Ростова» запрет на трансферы

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с российского клуба «Ростов» запрет на осуществление трансферов. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Запрет был наложен 14 января и должен был действовать на протяжении трех трансферных окон. Как сообщила пресс-служба ростовского клуба, запрет вызван долгом «Ростова» перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии.
«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 матчах.