ФИФА сняла с «Ростова» запрет на трансферы

Запрет был наложен 14 января из-за долга «Ростова» за переход Родриго Саравии из «Пеньяроля».

Источник: РИА "Новости"

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с российского клуба «Ростов» запрет на осуществление трансферов. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Запрет был наложен 14 января и должен был действовать на протяжении трех трансферных окон. Как сообщила пресс-служба ростовского клуба, запрет вызван долгом «Ростова» перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 матчах.