Ждет ли РПЛ февральская революция? Колонка Казакова о сроках проведения чемпионата

Агрономы говорили о начале декабря как о старте плановой зимней реновации газона (снимается верхний «ороговевший» слой, засеивается новый, полив, нагрев под пленкой и так далее), которую делают в расчете на то, что к весне поле окрепнет, обновится и сможет выдерживать нагрузки. И что любой матч в начале-середине февраля его просто убьет. А есть еще ведь и базы, преимущественно с натуральными покрытиями (искусственное в наличии у «Зенита», плюс «Оренбург» тренируется на таком же на своем стадионе), которые к такому суровому февралю, как сейчас, готовы быть не могут.