Ждет ли РПЛ февральская революция? Колонка Казакова о сроках проведения чемпионата

Мнение
3 февраля РПЛ официально вернулась — в Абу-Даби матчем «Зенит» — «Динамо» стартовал WINLINE Зимний кубок лиги.
Произошло это через пару дней после того, как главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выступил с революционной идеей: «Хотелось бы, чтобы зимние сборы стали короче. Футболистам так комфортнее и легче готовиться к матчам чемпионата».
К трем вечным дискуссионным темам — возвращение к системе «весна — осень», расширение РПЛ до 18 клубов, формат лимита на легионеров — добавилась четвертая. Ранее никто из прямых участников событий во всеуслышание о сокращении зимней паузы не заявлял. Тем непонятнее выглядело молчание коллег Тедеева, а также менеджеров, игроков и журналистов по этому вопросу. Его слова то ли не расслышали, то ли не стали слушать.
За то время, что Тедеев работает в «Акроне», он приучил нас к своей публичности. Открытость, уверенность и результаты тольяттинцев под его руководством превратили тренера в человека, с мнением которого в футбольной среде считаются. Поэтому тишина после слов о необходимости сократить зимние сборы непонятна. Как до конца непонятен мотив Тедеева — почему он сейчас заговорил об этом?
Я обратился к Тедееву за более развернутым комментарием, вот что он сказал:
«Как это вижу? Конечно, многое зависит от погоды. Но если у нас появится возможность инфраструктурно закрывать стадионы, в РПЛ должны выступать минимум 18 команд. Тогда чемпионат стал бы дольше по времени. Во время месячного отпуска зимой (что ненормально) футболист уже через неделю тянется к игре, начинает выполнять запланированную тренерами работу индивидуально. Если бы пауза составляла до трех недель и потом четыре на подготовку, то этого достаточно, чтобы подвести команду к возобновлению чемпионата».
Преимущества подобной идеи стали понятны:
— более простая для тренеров и игроков подготовка к рестарту сезона, когда не надо заполнять последние неделю-две сборов контрольными матчами;
— возможность насытить календарь большим числом игр (если речь об увеличении клубов в РПЛ) и, значит, повысить коммерческие доходы от них;
— более высокая готовность к весенней стадии еврокубков (если говорить о перспективе).
Не все мои собеседники смогли дослушать список преимуществ до конца, не перебив. Контраргументов хватало — и каждый начинался со слова «погода».
Агрономы говорили о начале декабря как о старте плановой зимней реновации газона (снимается верхний «ороговевший» слой, засеивается новый, полив, нагрев под пленкой и так далее), которую делают в расчете на то, что к весне поле окрепнет, обновится и сможет выдерживать нагрузки. И что любой матч в начале-середине февраля его просто убьет. А есть еще ведь и базы, преимущественно с натуральными покрытиями (искусственное в наличии у «Зенита», плюс «Оренбург» тренируется на таком же на своем стадионе), которые к такому суровому февралю, как сейчас, готовы быть не могут.
В РФС сказали, что не могут препятствовать Тедееву в проведении зимних сборов таким образом, чтобы они длились месяц. А если говорить серьезно, то инициатива должна идти не от федерации, которая кнут применять не хочет. И что, безусловно, чем короче пауза, тем выше интенсивность чемпионата и всем интереснее. Но наш футбол — это экосистема, в которой все взаимосвязано. Увеличишь Премьер-лигу до 18 клубов, возникнет вопрос о ФНЛ, который потянет за собой следующие лиги.
В РПЛ рассуждали о футбольной экономике — теплых зонах на стадионах для зрителей, которые потребуют или крыши, или мягкого климата, или остекления трибун. Крыши в условиях сокращения бюджетов достроить сложно, особенно когда арена не принадлежит клубу. Мягкий климат — вещь непредсказуемая, достаточно взять нынешнюю зиму — минус 10 в Краснодаре, дожди и непогода в Сочи, мороз и ветер в Ростове. Остекление трибун — проект сложный не только финансово, но и по согласованию с разными надзорными органами: герметичность, пожарная безопасность и так далее.
А лучше всех высказался руководитель одного клуба: «Пауза у нас зимой длинная не потому, что играть не хотим, а потому, что просто негде. Вот Карпин в Мадриде недавно побывал — там стадион крытый. В Испании! Говорит, что ему сразу сказали: снимайте куртку, иначе будет жарко, везде тепловые пушки стоят. Каждый раз, когда в РПЛ мы обсуждали расширение до 18 участников, сразу был ответ: нам для еврокубков нужен недельный цикл. А переносить матчи некуда — окон нет».
Интересно, что все спрашивали: зачем Тедеев поднял тему? Он же тренер-практик, а не теоретик. Сам все понимает. Но, думаю, Заур Эдуардович имел в виду следующее: слишком длинна пауза, в ходе которой футболистам платят зарплату без выхода на поле в официальных встречах, надо играть больше. «Акрон» — полностью частный клуб, эффективно живущий по средствам (15-й бюджет в лиге и 9-е место). Деньги там тратят осознанно, помножьте это на креативность идей топ-менеджмента тольяттинцев и необходимость идти в РПЛ собственным путем — отсюда и поиск новых решений. А раз так, давайте посмотрим, есть ли варианты сократить зиму.
Может лига (или лиги) вернуться к формату «весна — осень»? За который в свое время так ратовали представители низшего дивизиона, заключавшие с игроками договоры с марта по октябрь и не платившие им зарплату в зимние месяцы.
Наверное, нет. Тезис «раз мы страна северная, давайте играть летом» уже не годится: если рассуждаем в долгосрочной перспективе мирового и европейского футбола, надо существовать с ними в унисон, развиваясь внутри этой модели. Лет двадцать назад Мишель Платини во главе УЕФА хотел все федерации перевести на систему «весна — осень», но резко отказались испанцы (летняя жара) и англичане (традиции) — так тема сошла на нет.
Решить проблему долгой зимы могло бы государство, хотя бы в рамках одного стадиона. Заодно и решив проблему его одиночества. Если «Лужники» накрыть крышей, это позволило бы существенную долю зимних матчей перенести туда. Равно как по необходимости и весенние — еврокубковые (кроме тех, в которых участвовал бы «Зенит») и сборной.
Строить за счет государства крыши на всех остальных аренах страны, где это было бы возможно, — идея светлая, но утопичная. Кто знает, может быть, это и стало бы решением вопроса. Есть ли другое?
Кажется, нет.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.