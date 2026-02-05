«Нижний Новгород» объявил об уходе Кутателадзе и Глущенкова

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил об уходе из команды нападающего Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова.
Контракты с игроками расторгнуты по взаимному согласию сторон. Отмечается, что оба футболиста продолжат карьеру в других клубах.
«Клуб благодарит Николоза Кутателадзе и Кирилла Глущенкова за вклад в игру клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Кутателадзе присоединился к «Нижнему Новгороду» в сентябре 2023 года. Всего за время пребывания в клубе он провел 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Глущенков подписал контракт с нижегородцами в 2024 году и провел 13 матчей в составе команды.