Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.37
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

«Акрон» разгромил эмиратский клуб

«Акрон» разгромил «Юнайтед Спорт» со счетом 7:0 в товарищеском матче.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» нанес крупное поражение эмиратскому клубу «Юнайтед Спорт» в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ.

Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась со счетом 7:0 в пользу российского клуба. Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (6-я минута), Максим Кузьмин (9), Максим Болдырев (12), Дмитрий Пестряков (18), Солтмурад Бакаев (74), Семен Зеленов (83) и Арсений Дмитриев (87).

Позже в четверг «Акрон» проведет еще один товарищеский матч против китайского «Чжэцзян Профешнл». Для этой встречи «красно-черные» переедут в Дубай.

«Акрон» ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.