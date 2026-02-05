«Акрон» разгромил эмиратский клуб

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» нанес крупное поражение эмиратскому клубу «Юнайтед Спорт» в товарищеском матче в рамках сборов в ОАЭ.
Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась со счетом 7:0 в пользу российского клуба. Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (6-я минута), Максим Кузьмин (9), Максим Болдырев (12), Дмитрий Пестряков (18), Солтмурад Бакаев (74), Семен Зеленов (83) и Арсений Дмитриев (87).
Позже в четверг «Акрон» проведет еще один товарищеский матч против китайского «Чжэцзян Профешнл». Для этой встречи «красно-черные» переедут в Дубай.
«Акрон» ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.