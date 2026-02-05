«Балтика» обыграла «Челябинск» в товарищеском матче

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли «Челябинск» из Первой лиги в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча, которая прошла в четверг в Белеке, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Стефан Ковач (47-я минута) и Кирилл Степанов (56).
«Балтика» ушла на зимний перерыв на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Челябинск» идет на шестой позиции в Первой лиге.
Позднее в четверг футболисты «Балтики» проведут еще один контрольный матч против казахстанской команды «Ордабасы».