«Балтика» обыграла «Челябинск» в товарищеском матче

«Балтика» обыграла «Челябинск» в товарищеском матче на сборах в Турции.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли «Челябинск» из Первой лиги в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.

Встреча, которая прошла в четверг в Белеке, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Стефан Ковач (47-я минута) и Кирилл Степанов (56).

«Балтика» ушла на зимний перерыв на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Челябинск» идет на шестой позиции в Первой лиге.

Позднее в четверг футболисты «Балтики» проведут еще один контрольный матч против казахстанской команды «Ордабасы».