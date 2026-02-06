Ричмонд
«Спартак» — не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз". Интервью Аршавина

Большой разговор с лучшим футболистом России в XXI веке.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Андрей Аршавин стал лучшим футболистом России по результатам масштабного голосования «Спорт-Экспресса», в котором 50 ведущих журналистов и комментаторов страны составляли свои топ-10.

Прямо перед объявлением результатов мы встретились с Аршавиным и обстоятельно поговорили о ключевых событиях зимы: обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева и уходе Дмитрия Баринова из «Локо», идентичности «Спартака» и трансферах «Зенита», роли Матвея Сафонова в «ПСЖ», будущем Александра Соболева и, конечно, о результатах голосования «СЭ».

Мой любимый российский футболист — Титов

— Андрей Сергеевич, вы лучший футболист России в XXI веке по опросу «Спорт-Экспресса». Стать первым приятно?

— Конечно, приятно! Хорошо, что «СЭ» решил провести такой опрос. Еще в мое время «Спорт-Экспресс» считался главной газетой — и остается ей сейчас. Это ценно. А побеждать — приятно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня, ха-ха!

— А кто бы вошел в ваш топ-3?

— С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно… Но я много раз говорил, что мой любимый российский игрок — Егор Титов.

— Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире — мы видели кадры, как даже в Марокко к вам подходили для фото. Такая популярность удивляет?

— В принципе нет. Я и должен был быть там популярен — все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.

— Вы как-то сами себя назвали global star — мировая звезда. Это же с иронией?

— Ну конечно. Когда в первый раз так сказал, даже и не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно.

— Кстати, как вам Марокко? Вы же увидели вживую сумасшедший финал Кубка Африки!

— Честно говоря, от футбола не в восторге — матчи получились неяркими. Игроки сильны в основном физически. Но при этом физика у них фантастическая! Особенно у Нигерии и Сенегала. Они просто выносили людей за борт! Монстры. Правда, интеллекта и футбольной изюминки не хватало. Мы там еще продрызгли, промокли — до сих пор не выздоровел…

Что касается Марокко, то ощущения, что мы находились в Африке, не возникло. Как будто попали в арабскую страну 20-летней давности — не сказать, что бедную, но и не Эмираты.

— Разве финал не компенсировал футбольные эмоции?

— Именно футбольные — нет. А вот в плане драк… 10−15 ребят из Сенегала так «закатали» охрану, что даже пришлось ОМОН привлекать! Тот самый пенальти [Браима Диаса] мы, кстати, проспали — были увлечены мордобоем.

— Нет опасения, что из-за увеличения числа участников ЧМ-2026 тоже получится скучным?

— Допускаю, что нас ждет много разгромных счетов — в первую очередь в матчах грандов против слабых сборных. Ну, а настоящий чемпионат мира, по-моему, начнется даже не с первой, а со второй стадии плей-офф.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Просто посмотрите, как Соболев бегает…

— Вы часто появляетесь в роли эксперта на ТВ и в YouTube-шоу, но ваша основная работа — заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита». Недавно министр спорта Михаил Дегтярев подтвердил ужесточение лимита на легионеров: «Будет пять иностранцев с 2028 года. И точка». У вас есть понимание, что делать «Зениту»?

— Пытаться в него вписаться. Но мы все еще живем в какой-то прострации: вроде как лимит должен измениться, но доносятся только какие-то его очертания.

— А «Зениту» вообще реально вписаться в формулу с пятью иностранцами?

— А есть варианты? Придется. Хочешь или не хочешь — выкручиваться надо.

— Александр Соболев на сегодняшний день — единственный нападающий в команде. Это проблема?

— Нужно покупать одного, а лучше двух форвардов.

— Российских?

— Нет. Они все недоступны, кроме одного-двух — Воробьева и Тюкавина.

— Была информация, что Воробьевым интересовались.

— Этого не знаю, но глобально помочь «Зениту» может Тюкавин. При этом забрать его из «Динамо» маловероятно. Даку проще, думаю.

— Вы бы кого выбрали? И сколько готовы были бы заплатить?

— За Тюкавина можно и 20 миллионов евро отдать. Но его же все равно не продадут.

— А Соболев основным стать может?

— Ну если он будет один, то да. За какие-то качества в «Спартаке» он играл, хорошо выступал в «Крыльях». Но я не думаю, что в «Зените» он способен стать основным нападающим.

— Почему не верите в него?

— Я желаю Саше всего самого хорошего, но просто даже посмотрите, как он бегает…

— Как?

— Он хромает, на мой взгляд. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров. А сейчас нужна не только мощь, но и умение бежать.

— В таком случае была ли логика в продаже Кассьерры?

— Да. Пока в трансферах «Зенита» все логично.

Источник: ФК ЦСКА

— Как вы думаете, почему Лусиано не заиграл?

— Если взять тройку Гонду — Соболев — Кассьерра, то для меня Лусиано — самый мастеровитый из всех. Но, с другой стороны, справа на фланге он играть не может, потому что не хватает скорости, и он слабее Глушенкова и Энрике. А в нападении ему не хватает скорости и чуть-чуть мощи.

— Про Лусиано еще чуть позже поговорим. А что думаете про Джона Джона? Хорошее усиление?

— Вообще не имею представления о нем — только имя его знаю.

— У вас нет ощущения, что «Зенит» за последнее время привез много тех, кто даже не запоминается?

— Почему много? Мне кажется, один-два игрока в каждое окно приезжают. Сейчас нет повальной закупки. Клуб эффективно продает игроков, зарабатывает. Но нападающего-иностранца этой зимой все равно покупать придется.

— Жерсон приехал летом, а уехал зимой. Вы поняли, что это было?

— Честно, мне изначально по видеонарезкам казалось, что «Зенит» купил сильного футболиста. Я думаю, что он не проявил себя, как мог бы. Но его карьера в «Зените» не задалась, поэтому правильно, что расстались полюбовно.

— Так почему не получилось?

— Трудно сказать, но визуально он был медленный. Ему не хватало резкости и физических кондиций. Потому что в его уме и видении поля никаких сомнений нет. Он техничен, голова работает.

— Может, просто не адаптировался?

— Есть слухи, что он не особо сюда хотел ехать. Но мне он лично ничего [на этот счет] не говорил.

Деньги — последнее, что когда-либо останавливало футболистов

— Вендел заплатил огромный штраф, чтобы снова опоздать на сборы. Фестивальщик!

— А вы знаете другого Вендела?

— Почему «Зенит» каждый раз ему такое поведение прощает?

— Значит, его профессиональные качества нивелируют это. Когда он не будет полезен для команды, все сразу всплывет и на этом сделают акцент.

— Вы себе такое могли позволить, когда играли?

— У меня такого не было. Я профессионал.

— Писали, что опоздание на неделю обошлось для Вендела в 700 тысяч евро.

— Деньги — последнее, что когда-либо останавливало футболистов. Но за 700 тысяч евро, мне кажется, Вендел бы прилетел даже раньше.

— С приобретением Дивеева «Зенит» стал ближе к чемпионству? Или это не тот трансфер?

— Тот. Единственное, что меня беспокоит, — его нога. Как бы кто ни скрывал, все в футболе все знают… С другой стороны, у нас в «Арсенале» был такой же Мертезакер. Играл с разрезанной пяткой, еле ходил. Я думал: «На хрена он пришел заканчивать карьеру в “Арсенал”?» А он еще года через четыре до капитана дорос! Тоже был весь переломанный, но в «Арсенале» без травм отыграл.

Или Юра Жирков — в Англии как его ни встречу, у него то колено болит, то еще что-то. И это в 30 лет. А закончил он из нас самый последний!

Поэтому в плане футбольных качеств Дивеев — плюс для «Зенита». Тем более он с российским паспортом. Здесь двойное попадание.

— Кто от обмена Лусиано на Дивеева больше выиграл: ЦСКА или «Зенит»?

— Я думаю, риски взаимные. Лусиано с теми же проблемами, о которых я сказал, перешел в ЦСКА. То, что он мастеровитый футболист, у меня сомнений нет. Может ли он сыграть крайнего нападающего? На мой взгляд, нет. Тем более при Челестини. Там у него все быстрые и бегущие. Лусиано не такой. Значит, его будут использовать в центре [атаки] или как второго форварда при 4−4−2. То, что ЦСКА им заинтересовался, логично. Но он может не заиграть, как и Дивеев, который в плане футбола самый сильный россиянин на своей позиции, но не дай бог завтра что-то с ногой случится — и он пропустит из четырех сезонов два.

Если оба заиграют, то и «Зенит», и ЦСКА выиграют. Поэтому я считаю, что это равноценный трансфер: и с точки зрения рисков, и с позиции приобретения для обоих клубов.

— «Зениту» теперь нужно от одного центрального защитника избавляться. От кого, по-вашему?

— Думаю, это будет кто-то из балканских легионеров (интервью было записано до ухода Эраковича в «Црвену Звезду». — Прим. «СЭ»). Потому что Алип по паспорту проходит.

Источник: Спорт-Экспресс

Лично встречался с Бариновым и узнавал, может ли он перейти в «Зенит»

— Дмитрий Баринов — усиление для ЦСКА?

— Он сильный футболист. С менталитетом, с яйцами. У него позитивная харизма. Для меня он и хороший игрок, и хороший человек.

— Есть мнение, что он начал играть на стабильно высоком уровне только в прошлом году.

— На несколько сезонов сбавил, но уровня хватало в любом случае. Первую половину этого сезона он мне очень нравится. Как будто Баринов подсушился — успевает там, где раньше недобегал.

— Возможно, потому что его стали использовать на другой позиции.

— Может быть, но для этого и нужен тренер. На мой взгляд, ЦСКА стырил у конкурента сильного игрока.

— При этом Баринов обещал не уходить из «Локомотива» и стать новым Лоськовым. А сейчас он в ЦСКА. Вы его понимаете?

— В жизни бывает всякое. Он дал принципиальное согласие ЦСКА, дал слово — какое бы предложение из «Локомотива» далее ни поступило, он не мог согласиться. В этом и есть Баринов. Дима ценит слово.

— Казалось, что он все-таки дождется последнего предложения «Локомотива».

— У руководства было много времени, чтобы продлить контракт.

— Представители Баринова говорили, что им интересовался «Зенит» в свое время. Это правда?

— Три-четыре года назад я встречался с Димой лично. Узнавал, может ли он перейти в «Зенит». Но все этим разговором и закончилось. В последнее время «Зенит» никаких предложений не делал.

— Расскажите подробнее.

— Мне самому было интересно, готов ли он перейти. Баринов мне сказал: «Пока хочу быть в “Локомотиве”.

— Как Баринову справиться с давлением и хейтом? Есть совет?

— Это футбольная жизнь. Игнашевич перешел [из «Локомотива» в ЦСКА] и не расстроился. И хейт прошел, и все нормально.

— Что делать «Локомотиву»?

— У них есть Батраков, Пруцев, Вера. Правда, последний не в форме. Мы поспорили с Радимовым, кто из них быстрее похудеет! Хотя и понятно, что Лукас быстрее скинет.

— Михаил Галактионов говорил, что при подписании контракта Вера был не в оптимальной форме.

— Естественно — он полгода не играл в футбол. Это ненормально, но все люди разные. Кто-то после карьеры худой, кто-то набирает, как я. Все зависит от дисциплины.

— Вы в полном порядке!

— Я тут пробежал 13 километров за два дня… Чуть не умер! Как будто на сборах, представляете! Думал, что легко пробегу десяточку — пошел на дорожку в зале: в первый день сделал 6,6 километра, во второй — 7… И все — ноги можно сдавать в утиль.

Но как я пошел после первого дня во второй… Представляете, какая сила воли! А главное — живот заболел. Видимо, что-то растряслось там.

— А в футбол играете?

— Последний раз выходил на поле в матче на столетие «Зенита». Не тянет вообще. С кем я хочу [играть] — не могу. А с кем могу — неинтересно.

— А с кем хотите?

— С нормальными футболистами, которые играют. Но у них форма лучше, я не тяну. Например, Глушаков тот же — он живчик. А с «пивняками» играть не хочется.

Источник: ФК Спартак

В России у Карседо и деньги, и возможности

— Как вам изменения в «Спартаке»? Опять новый тренер…

— Ничего о нем не знаю. Хотя при Эмери он уже работал в «Спартаке».

— Но был вторым.

— И что? Он не ноунейм. Для меня Абаскаль больший ноунейм, чем Карседо.

— Вы понимаете мотивацию Карседо приезжать в «Спартак»?

— Деньги. Хотя и амбиции есть, думаю. При всем уважении, но одно дело — чемпионат Кипра, а другое — «Спартак».

— На Кипре была Лига чемпионов.

— Ничего страшного. Зато у него не было денег. А тут и деньги, и возможности. Отработает, после России поедет куда-то еще.

— Вам не кажется, что нынешний «Спартак» — один из самых слабых за последние несколько лет?

— Трудно оценить. У них нет концептуальности: сегодня берут одних, завтра других. Какие-то позиции в «Спартаке» провисают годами.

— Например, опорник?

— Именно. Еще центральный и правый защитники. Теперь мне кажется, что и левый провисает… Дмитриев был нападающим, а стал играть левого защитника.

— Многие российские тренеры возмущены, что их не зовут в «Спартак» и что команду возглавляют только иностранцы.

— Следующий, кто у них может быть из россиян, — Талалаев. Либо Черчесов… Или Карпин!

— Карпин больше на совмещение не пойдет. А Черчесова вряд ли отпустит «Ахмат».

— Если «Спартак» захочет, они выкупят Станислава Саламовича. Если бы я выбирал, то из тройки Талалаев — Черчесов — Карпин.

— Говорят, что Талалаева даже предлагали «Спартаку», но те отказались.

— Правильно, Андрей Викторович только полгода нормально работает. Если он сейчас бомбанет и войдет в четверку, то шансы увеличатся.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА не отпустит Акинфеева даже за 100 миллионов

— «Спартак» купил у «Балтики» Владислава Сауся, а в презентации сделал отсылку на вас. Похоже?

— Конечно, нет. Что касается этого трансфера, то я и хотел, чтобы Сауся продали и «Зенит» заработал на проценте от сделки. Так что для нас все хорошо.

— Но многие задаются вопросом, почему «Зенит» упускает своих воспитанников.

— Воспитанник воспитаннику рознь. Он не только наш, но еще и краснодарского футбола, а также «Мастер-Сатурна». Да, по документам Саусь провел у нас время, мы им довольны. Просматривали его лично, сделали все, что могли. Он больше всех из молодых игроков был на сборах у Сергея Семака. Я рад за Сауся. Если он не нужен основной команде — хорошо, что клуб смог заработать.

— При этом и «Зенит», и «Спартак» тратят большие деньги на иностранцев, которых мы даже не успеваем запоминать.

— Не забывайте, «Зенит» еще умеет эффективно продавать и зарабатывать. Всегда попадать с трансферами невозможно. Так у всех клубов. «Краснодар» купил Перрена — считалось, что это будет отличный трансфер за хорошие деньги. Но за полгода… В первом матче Перрен выглядел ярче, чем сейчас. Так что угадать с приобретениями сложно.

Например, даже в молодежном футболе бывает, что в каком-то клубе игрок ярко себя проявляет, но приходит к нам и садится на скамейку. Кто виноват? Мы? Он? Реально непонятно.

— Кажется, что у «Зенита» стало меньше попаданий по трансферам.

— Влияет текущая ситуация. В больших сделках на продажу Александр Иванович [Медведев] позитивно выкручивался. Сейчас мы живем в нестандартных условиях, к которым трудно приспособиться. Раньше можно было летать часто и смотреть на игроков вживую. Сейчас стало меньше контакта, меньше возможностей, рынок сужается. Нюансов много.

— Вам не кажется, что «Зенит» и «Спартак» могли бы и изменить свой подход? Например, работать как «Локомотив».

— Так все хотят результата здесь и сейчас. Если изменить подход, то и результаты просядут. Это долгая работа. «Локомотив» собирал эту команду несколько лет, вел игроков долго, тренер их знает.

А взять на российском рынке… Тогда цены будут просто бешеные. «ВТБ» принципиально может не продать Тюкавина в «Зенит» или «Спартак». Даже за 50 миллионов евро. Если сейчас за Акинфеева предложим 100 миллионов, его тоже вряд ли отпустят.

— Акинфеева никогда не отдадут.

— Конечно, причем за любые деньги. А чтобы вырастить молодых таких футболистов, нужно лет 10. И виноваты в этом не академии — просто меньше детей стало заниматься футболом. И с каждого нужно пылинки сдувать, чтобы к 17−19 годам они что-то показывали. Возможно, они этого и не достойны, но их мало — приходится плясать и танцевать вокруг них.

— С новым лимитом этих танцев станет больше?

— Конечно.

Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом, но спустя 20 лет об этом можно забыть

— Возвращаясь к «Спартаку», вам не кажется, что команда теряет свою идентичность?

— Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом — с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чем мы говорим? Накинем еще очко за Кубок, хорошо.

Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждете от “Манчестер Юнайтед”? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне. Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ — а чтобы побеждать, нужно стать топом».

То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история — все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз.

— Вы сказали, что Черчесов, Карпин и Талалаев потянули бы работу в «Спартаке». А нет ощущения, что большинство менеджеров изначально нацелены на внешний, а не внутренний рынок?

— Все зависит от менеджера. Может быть, они считают, что иностранцам будет легче работать с легионерами. Но молодых тренеров появляется мало. Поэтому нужно разрешить в Первой лиге работать специалистам с лицензией А, а не Pro. Такая ситуация урезает пласт тренеров, которые могут продвинуться выше.

Например, работает тренер в академии с лицензией А — а лицензия Pro стоит дорого. И клубу не обязательно, чтобы у специалиста в системе была высшая категория. И куда идти тренеру? Во Вторую лигу. Но у нас в академии условия лучше. И как тренеру развиваться?

Я говорил Максиму Львовичу Митрофанову и Александру Валерьевичу Дюкову об этом. У Ахметзянова, который работает с «Оренбургом», тоже долгое время были проблемы. Если будет больше новых имен, то и конкуренция увеличится. А так одни и те же ходят туда-сюда. Этот узкий круг тренеров уже всех задолбал — даже тех же руководителей. Потому что выбирать не из кого. А иностранцев целый поток по всему миру.

— Плюс для лицензии Pro нужно отработать 1,5 года.

— Самая главная проблема этой лицензии — цена. 900 тысяч рублей! Ни у кого нет такой суммы денег моментально на руках. Но если тебя уже взяли на курс, то ты можешь начать работать в клубе Первой лиги или РПЛ.

Но одно дело, когда тебе говорят: получишь лицензию и завтра будешь тренировать. А другое — ты гипотетически видишь себя тренером, но заплатить нужно сегодня.

А ведь надо еще и жить на что-то. Не знаю, достучусь ли я…

— Вы получили лицензию Pro?

— Нет, я только помощник. У меня и 900 тысяч нет! Мы и так сразу же получили лицензию B+A.

Источник: РИА "Новости"

Испанцы приехали, деньги получили и уехали. Любите своих!

— Как оцените решение «Динамо» доиграть сезон с Роланом Гусевым?

— Правильно это или нет — покажет время и результат. Для меня решение логичное. Кого ты сейчас возьмешь? Полгода — это ни о чем. Ролана ставили главным в «Динамо» в экстренных ситуациях. Один раз получилось супер, а во второй — не супер, но и не плохо. Гусев свой, у него есть возможность подготовить команду, проявить себя. А у руководства будет больше времени понять, устраивает ли их Ролан или нет.

— Он пригласил в штаб Юрия Жиркова.

— Очень рад за Юрия Валентиновича. Я только не понял, как там оказался Роман Сергеевич Шаронов. Получился винегрет.

— Почему?

— У Шаронова свои взгляды на футбол. Не скажу, что они с Гусевым как два медведя в одной берлоге, но у Ролана другая философия и игровые принципы. Вот Жирков точно поможет «Динамо». Может быть, он немного говорит и неброско выглядит, но картину точно не испортит.

— При этом он до «Динамо» нигде не работал.

— А когда у нас из Испании по 10 человек левых приезжает? Вы даже не знаете их имена и их заслуги. Там тоже половина не работали. Они сюда приехали, деньги получили и уехали. А Жирков находится на своем месте. Поэтому любите своих. Тем более тех, кто с таким солидным опытом.

— Просто мы даже не могли представить его тренером.

— А Анюкова вы могли представить тренером?

— По характеру — возможно. Но Жирков же очень закрытый.

— А Анюков открытый?

— Нет, мы с точки зрения того, что Жирков — очень скромный.

— Он и есть такой. Еще раз: Жирков точно «Динамо» не помешает, в этом у меня нет сомнений.

Источник: Reuters

Сейвы Сафонова? Не покер, конечно, но тоже пойдет

— Что делать Арсену Захаряну? Пошли слухи, что он может покинуть «Реал Сосьедад».

— Естественно, пойдут разговоры. Он же мало играет.

— Но он мало играет, потому что вечно травмирован, а не из-за конкуренции.

— Значит, не хотят больше терпеть. Возможно, если он перейдет в другую команду, то будет больше играть. Но это только ему решать. Мы же не знаем всей ситуации.

— Если бы он к вам пришел и спросил совета, что бы сказали?

— Надо смотреть исходные данные: что ему не нравится, где он хочет играть. Много нюансов. В любом случае он еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе — в Россию всегда успеет вернуться.

— Карпин, рассуждая о будущем Захаряна, сказал: «Как я могу человеку, который играет в Испании, советовать вернуться в Россию?» Вы тоже так считаете?

— В целом да. Хотя я посетил несколько матчей чемпионата Испании, и они на меня впечатления не произвели. Смотрел «Реал Сосьедад» — «Валенсия» и «Вильярреал» — «Севилья», а смотрится как «Оренбург» — «Крылья Советов». Но там все другое, так или иначе. Как я уже сказал, вернуться в РПЛ Арсен всегда успеет. И пока есть возможность проявить себя в Ла лиге — надо пробовать.

Для России это тоже лучше. Чем ярче себя проявят наши футболисты, тем выше статус будет у российского футбола.

— Как вам Матвей Сафонов и его четыре сейва в финале Межконтинентального кубка?

— Матвей молодец, что тут скажешь. Не покер, конечно, но тоже пойдет.

— Есть ощущение, что он теперь будет основным в «ПСЖ».

— Конечно, будет. Ну Шевалье — что это вообще? Честно, Сафонов не хуже Доннаруммы. Просто Джиджи более раскрученный для Европы. Поэтому в ситуации с одинаковыми по силе вратарями выберут Доннарумму. И по контракту он получает раза в два или три больше Сафонова.

— Дзюба говорил, что Шевалье точно будут тащить в состав, потому что он свой — француз.

— Может, его и тащили, но когда-то надо и на результат играть. Уже пришло время для этого. К тому же с такой бородкой Сафонов как раз за француза проканает!

