Аленичев назвал две команды, которые поборются за победу в РПЛ

ЕРЕВАН, 6 февраля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» и «Краснодар» разыграют золотые медали Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.
«Краснодар» с 40 очками лидирует в таблице РПЛ после первой части чемпионата. «Зенит» идет вторым с 39 очками.
«Я думаю, что вряд ли кто-то влезет в гонку этих двух команд, — сказал Аленичев. — “Зенит” еще купил Джона Джона, Джона Дурана (ожидается, что колумбийский нападающий перейдет на правах аренды — прим. ТАСС). Это хорошие футболисты, и это говорит о том, что “Зенит” не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат».
В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко.