Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.53
П2
3.65
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.42
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.34
П2
3.51
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.74
П2
5.18

Аленичев назвал две команды, которые поборются за победу в РПЛ

По мнению эксперта, первое место займет «Краснодар» или «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

ЕРЕВАН, 6 февраля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» и «Краснодар» разыграют золотые медали Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«Краснодар» с 40 очками лидирует в таблице РПЛ после первой части чемпионата. «Зенит» идет вторым с 39 очками.

«Я думаю, что вряд ли кто-то влезет в гонку этих двух команд, — сказал Аленичев. — “Зенит” еще купил Джона Джона, Джона Дурана (ожидается, что колумбийский нападающий перейдет на правах аренды — прим. ТАСС). Это хорошие футболисты, и это говорит о том, что “Зенит” не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат».

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко.