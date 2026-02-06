Аленичев назвал две команды, которые поборются за победу в РПЛ

«Я думаю, что вряд ли кто-то влезет в гонку этих двух команд, — сказал Аленичев. — “Зенит” еще купил Джона Джона, Джона Дурана (ожидается, что колумбийский нападающий перейдет на правах аренды — прим. ТАСС). Это хорошие футболисты, и это говорит о том, что “Зенит” не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат».