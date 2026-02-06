Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Трансфер полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Данилы Козлова в московский ЦСКА будет оформлен до конца недели, в настоящее время игрок проходит медосмотр, сообщили РИА Новости два источника, близких к сделке и не связанных друг с другом.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что Козлов перейдет из «Краснодара» в ЦСКА и это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт 21-летнего полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2029 года.
«Переход Козлова из “Краснодара” в ЦСКА еще в процессе. Это вопрос двух ближайших дней», — сообщил источник.
«Игрок проходит медосмотр перед оформлением трансфера, после чего подпишет контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон», — уточнил еще один собеседник агентства.
Козлов перешел в «Краснодар» из «Зенита» летом 2024 года. В составе «быков» полузащитник стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах краснодарцев из 27, набрав 9 (5+4) очков по системе «гол + пас». В чемпионате России и Суперкубке он не набрал очков за результативность, все мячи и ассисты полузащитник оформил в играх Кубка России.