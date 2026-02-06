Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.08
П2
3.18
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.47
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.38
П2
4.17
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.75
П2
5.17

Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник

Переход Козлова из «Краснодара» в ЦСКА будет оформлен до конца недели.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Трансфер полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Данилы Козлова в московский ЦСКА будет оформлен до конца недели, в настоящее время игрок проходит медосмотр, сообщили РИА Новости два источника, близких к сделке и не связанных друг с другом.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что Козлов перейдет из «Краснодара» в ЦСКА и это будет полноценный трансфер, а не аренда. Контракт 21-летнего полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2029 года.

«Переход Козлова из “Краснодара” в ЦСКА еще в процессе. Это вопрос двух ближайших дней», — сообщил источник.

«Игрок проходит медосмотр перед оформлением трансфера, после чего подпишет контракт на 3,5 года с опцией продления еще на один сезон», — уточнил еще один собеседник агентства.

Козлов перешел в «Краснодар» из «Зенита» летом 2024 года. В составе «быков» полузащитник стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах краснодарцев из 27, набрав 9 (5+4) очков по системе «гол + пас». В чемпионате России и Суперкубке он не набрал очков за результативность, все мячи и ассисты полузащитник оформил в играх Кубка России.