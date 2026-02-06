Переход Козлова в ЦСКА оформят до конца недели, сообщил источник

Козлов перешел в «Краснодар» из «Зенита» летом 2024 года. В составе «быков» полузащитник стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах краснодарцев из 27, набрав 9 (5+4) очков по системе «гол + пас». В чемпионате России и Суперкубке он не набрал очков за результативность, все мячи и ассисты полузащитник оформил в играх Кубка России.